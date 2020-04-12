НИИИС им. А.Н.Лодыгина производит светильники для восполнения недостатка солнечного света

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«НИИИС им. А.Н.Лодыгина» из Саранска выпускает светильники для решения проблемы «солнечной недостаточности» — восполнения недостатка солнечного света. Принцип действия светильника основан на способности ультрафиолетовых источников света излучать в том же диапазоне излучения, который необходим человеку для выработки витамина Д. Такое излучение способствует восстановлению баланса витамина Д, необходимого для здоровья.

Светильники выпускаются на основе светодиодных источников света и имеют возможность переключения режима освещения и интенсивности. С помощью светильников «Санлайт» можно получить необходимую суточную дозу витамина Д, даже если за окном всё затянуто тучами. Светильники можно размещать в ячейки подвесных потолков типа «Армстронг», «Грильято» и т. п.

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Хорошее освещение оказывает положительное влияние на человека. Наукой доказано, что качественный свет — залог положительного эмоционального состояния и крепкого здоровья. Недостаток или избыток света, неверная цветопередача или ослепление снижают работоспособность и утомляют глаза, от чего впоследствии портится зрение.

Инженеры «НИИИС им. А.Н.Лодыгина», учитывая современные технологические и функциональные особенности и опираясь на многочисленные исследования, разработали решение проблем освещения и «солнечной недостаточности».

Светильники можно размещать как на стены, так и на потолки, включая монтаж в ячейки подвесных потолков типа «Армстронг», «Грильято» и т. п. Светильники выпускаются в квадратном и прямоугольном исполнении.

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вид на потолке © Фото из открытых источников

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вид на потолке © productcenter.ru

«Санлайт» — марка светильников компании «НИИИС им. А.Н.Лодыгина». Светильник создает мягкий видимый свет и может включать панель с ультрафиолетовым излученим, которое обеспечивает восполнение витамина Д в организме человека. В результате улучшается общее состояние организма, повышается иммунитет, настроение и трудоспособность.

Действие ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

УФ-А с длиной волны 400—315 нм; УФ-В с длиной волны 315—280 нм; Лучи этого диапазона способствуют выработке витамина Д. УФ-С с длиной волны 280—200 нм.

Это свойство ультрафиолетовых лучей УФ-В диапазона используется в светильнике «Санлайт».

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Совместные труды российских светотехников и врачей (Д.Н.Лазарев, Р.Ф.Афанасьева, Г. Н.Гаврилкина, Г. С.Сарычев, В.В.Бармин, Е.И.Мудрак и др.) свидетельствуют, что большинство жителей нашей страны получают солнечный свет в недостаточном объеме. Даже в г. Краснодар горожанин недополучает необходимую суточную дозу УФ-излучения в течение 40-50 дней в году, а в северных районах (57,5° с.ш.) в течение 180 дней. Прибавим экологическую обстановку городов, находящихся под влиянием недостатка кислорода и повышенной концентрации угарного газа, уплотнение застройки, освоение подземного пространства, — образ жизни горожан, проводящих 80-90% времени в закрытых помещениях. Эти и другие причины вызывают большой дефицит естественного света.

В Советском Союзе Институтом биофизики АН СССР, Институтом общей и коммунальной гигиены им. А.Н.Сысина АМН СССР и министерством здравоохранения СССР были разработаны и утверждены методические указаниями «Профилактическое ультрафиолетовое облучение людей (с применением искусственных источников ультрафиолетового излучения» МУ 5046-89, 1989 г.) и «Указания по профилактике светового голодания у людей, направленные на решения проблем солнечной недостаточности» (1965 г.).

С помощью светильников «Санлайт» можно получить необходимую суточную дозу витамина Д, даже если за окном всё затянуто тучами. Витамин D важен для нашего организма: он повышает иммунитет, предупреждает слабость мускулов, обеспечивает нормальную свертываемость крови и функционирование щитовидной железы, улучшает минеральный обмен.

Светильники «Санлайт» обеспечивают полноценное освещение и могут применяться в офисных помещениях, спортивных залах, магазинах и прочих местах. Они выгодно отличаются от традиционных источников света по параметрам энергоэффективности и качества света. Корпус светильника выполнен из листовой стали и окрашен порошковой краской, что обеспечивает высокую прочность и надежность. Наряду со светодиодными модулями в комплектацию светильников входят ультрафиолетовые светодиоды. Световые приборы рассчитаны на монтаж в подвесной потолок типа «Армстронг».

Безопасность применения светильников «Санлайт» гарантирована соблюдением принятых в России норм ультрафиолетового облучения людей. Профилактические дозы излучения установлены с учетом средней величины МЭД (биодозы), равной 40 мэр x ч/м². Эта цифра подтверждена многократными экспериментами, специальными обследованиями экипажей кораблей, совершавших регулярные рейсы в районах Севера, всесторонними исследованиями в космической медицине с целью ликвидации «солнечного» голодания.

Светильники выпускаются без помощи сторонних организаций, все производственные циклы, начиная с изготовления корпусов из металла и заканчивая сборкой источников питания, выполняются силами работников института.

На предприятии внедрена система менеджмента качества, сертифицированная на соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015, которая обеспечивает качество производственных процессов.