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Судостроение и судоходство

В Приморье заложили новый краболов

 © nsry.ru

АО «Находкинский судоремонтный завод» (НСРЗ, г.Находка) приступило к резке металла для первого краболова. Ранее суда такого типа на заводе не строились.

Как соообщалость ранее, предприятие подписало графики и соглашения о строительстве, как минимум, 9 краболовов с победителями «крабовых» аукционов. Первые два судна предполагается сдать в четвертом квартале 2022 года. Основным заказчиком судов выступает ООО «Антей».

 © nsry.ru
Источник: https://www.zrpress.ru/business/pri...-nachali-stroit-novyj-krabolov.html

Приморский край, судостроение, краболов
  • Katamaran Katamaran
    13.04.2013:53:39

    не заложили, а начали резку металла. Прошу добавить теги завода и проекта судна.

    #1195055
    • Нет аватара Ил-2
      13.04.2015:38:09

      А чем режут -плазмой или лазером?

      #1195067
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