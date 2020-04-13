В Приморье заложили новый краболов

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АО «Находкинский судоремонтный завод» (НСРЗ, г.Находка) приступило к резке металла для первого краболова. Ранее суда такого типа на заводе не строились.

Как соообщалость ранее, предприятие подписало графики и соглашения о строительстве, как минимум, 9 краболовов с победителями «крабовых» аукционов. Первые два судна предполагается сдать в четвертом квартале 2022 года. Основным заказчиком судов выступает ООО «Антей».

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