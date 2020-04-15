Два патрульных катера «Раптор» для ВМФ спустили на воду в Петербурге

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Два патрульных катера проекта 03160, которые этим летом войдут в состав ВМФ РФ, спустили на воду в Петербурге.

15 и 16 по счёту серийные катера «Раптор», построенные на ленинградском судостроительном заводе «Пелла», спустили на воду в Северной столице сегодня, 15 апреля. Длина катера составляет 16,9 метра, ширина — 4,1 метра, экипаж — три человека. «Раптор» развивает скорость до 50 узлов. Позже технику передадут ВМФ России.

На данный момент идёт подготовка экипажей катеров. После завершения испытаний оба новых «Раптора» войдут в состав Балтийского флота. Патрульные катера проекта 03160 предназначены для оперативных перевозок военнослужащих (морских пехотинцев) группами не менее 20 человек с обеспечением максимально возможной оперативности при погрузке группы на борт и высадки в назначенном месте. Также катера будут использовать для перехвата и задержания малых целей.