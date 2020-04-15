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Судостроение и судоходство

Два патрульных катера «Раптор» для ВМФ спустили на воду в Петербурге

 © 78.ru

Два патрульных катера проекта 03160, которые этим летом войдут в состав ВМФ РФ, спустили на воду в Петербурге.

15 и 16 по счёту серийные катера «Раптор», построенные на ленинградском судостроительном заводе «Пелла», спустили на воду в Северной столице сегодня, 15 апреля. Длина катера составляет 16,9 метра, ширина — 4,1 метра, экипаж — три человека. «Раптор» развивает скорость до 50 узлов. Позже технику передадут ВМФ России.

На данный момент идёт подготовка экипажей катеров. После завершения испытаний оба новых «Раптора» войдут в состав Балтийского флота. Патрульные катера проекта 03160 предназначены для оперативных перевозок военнослужащих (морских пехотинцев) группами не менее 20 человек с обеспечением максимально возможной оперативности при погрузке группы на борт и высадки в назначенном месте. Также катера будут использовать для перехвата и задержания малых целей.
Источник: https://78.ru/news/2020-04-15/dva_p...rrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

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«Пелла», «Раптор», Санкт-Петербург
  • 0
    Нет аватара WohaAhow
    16.04.2013:28:10

    Может кто подскажет- это заводские 715 и 716?

    #1195333
  • 3
    Katamaran Katamaran
    16.04.2013:51:50

    Мои хорошие. Рапторята должны строиться и строиться.

    #1195336
    • 3
      Нет аватара WohaAhow
      16.04.2016:42:59

      По открытым данным у завода есть контракт на строительство 10 «Рапторов», два из которых спущены на воду вчера. На авиабазе подтвердили, что это катера с зав. № 715 и 716. Скор спустят, если уже не спустили № 717. Он будет «белый».

      #1195348
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