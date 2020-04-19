Производство медицинских изделий и средств индивидуальной защиты Кимрской фабрики им. Горького

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Кимрская фабрика им. Горького отмечает свое 95-летие, имея признанный статус базового специализированного предприятия по выпуску средств индивидуальной защиты органов дыхания.

В основе работы предприятия — использование новейших технологий и достижений в области защитных материалов.

© tvernews.ru

© tvernews.ru

История фабрики начала отсчет 20 сентября 1925 года. Именно тогда была организована 1-я Кимрская кооперативно-промысловая артель портных по пошиву мужской и женской одежды. Первым ее заказчиком (на кожаные пальто для летного состава) стало учреждение «Арктикснаб».

В 1933 году артель была переименована в «Кимрскую артель швейников им. М. Горького» и стала работать по заказам Наркомата Обороны.

С 1939 по 1956 год артель входила в систему Облшвейпромсоюза Калининского Облпромсовета. В годы Великой Отечественной войны производство было перестроено на выпуск продукции для фронта. Здесь шили различное военное обмундирование: шлемы для танкистов, погоны, телогрейки, шинели.

В 1956 году артель переименована в Кимрскую швейную фабрику имени М. Горького. До 1960 года она была подчинена Калининскому Облместпрому, а затем была передана в систему лёгкой промышленности Калининского Совнархоза (с 1963 года — Московского Совнархоза).

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С 1959 года, одновременно с выпуском швейных изделий, фабрика начала осваивать выпуск новой продукции — средств индивидуальной защиты органов дыхания при работе с радиоактивными веществами. Это были широко известные респираторы ШБ-1 «Лепесток», разработанные советскими учёными И. В. Петряновым, С. М. Городинским, С. Н. Шатским, П. И. Басмановым.

К середине 60-х годов прошлого века фабрика полностью специализируется на производстве средств индивидуальной защиты, выпуская также специальную одежду из полимерных материалов. В марте 1965 года фабрика переводится в ведение Государственного Комитета по использованию атомной энергии. С этого времени она стала именоваться «Кимрской фабрикой имени Горького».

— Мы гордимся тем, что АО «Кимрская фабрика им. Горького» в производстве средств индивидуальной защиты стоит у истоков создания и становления советской атомной промышленности, так как именно здесь начиналось производство известных легких высокоэффективных респираторов ШБ-1 «Лепесток», а также защитных пневмокостюмов из поливинилхлоридных материалов, — говорит генеральный директор АО «Кимрская фабрика имени Горького» Игорь Жохов. — В настоящее время фабрика является базовым специализированным предприятием по выпуску средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) — противоаэрозольных и газопылезащитных респираторов и крупнейшим производителем средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов при работе с радиоактивными и агрессивными веществами, а также аналитических фильтров АФА для контроля аэродисперсных примесей в воздушной среде.

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В 70-80-е годы выпуск респираторов ШБ-1 «Лепесток» достигает 70 миллионов штук в год, что являлось почти половиной их производства в нашей стране. Выпускаемая предприятием продукция поставлялась более чем в 20 стран Европы, Азии, Африки.

С 2005 года был взят курс на техническое перевооружение предприятия: замену устаревшего оборудования на современные станки и автоматические линии. На предприятии введено 37 единиц оборудования, среди них автоматические линии от лучших мировых производителей.

В 2008 году освоен выпуск новых видов специальной защитной одежды из нетканых материалов — комбинезоны, полукомбинезоны, куртки, брюки, фартуки, полухалаты, нарукавники, чехлы на обувь, шапочки.

В 2010 году АО «Кимрская фабрика им. Горького» начало производство принципиально новых моделей респираторов серии «СПИРО»: складные «СПИРО-100», «СПИРО-200», «СПИРО-400» и формованные «СПИРО-300». Технология производства этих респираторов, применяемая при их изготовлении, в России использовалась впервые.

В 2011 году введены в эксплуатацию термопласт автоматы нового поколения, автоматическая упаковочная машина, оборудование по скрутке резины, оборудование для пропитки материалов, используемых в производстве средств индивидуальной защиты органов дыхания.

— За всеми нашими достижениями стоит дружный, высокопрофессиональный коллектив, где работают целые семейные династии. И это замечательно, что традиции ветеранов производства продолжает молодежь, — говорит Игорь Жохов. — Сегодня наша продукция поставляется более чем в 60 регионов России: от Владивостока до Калининграда. Кроме того, мы отправляем ее в Белоруссию, Казахстан, Польшу, Литву, Болгарию. Более 60% всей продукции приходится на корпорацию «Росатом». Среди наших заказчиков также крупнейшие химические комбинаты и металлургические предприятия. Корпорация «Норникель», Магнитогорский металлургический комбинат, группа компаний «Мечел», «Трансмашхолдинг» — список можно продолжать. Главное, что мы можем предложить — это качество нашей продукции и честные партнерские отношения.

Валентина Ивановна Чупрынина пришла на фабрику 2 сентября 1969 года. И вот уже 46 лет трудится на производстве респираторов. Прошла путь от рядовой работницы до начальника цеха. О таких, как она, здесь искренне говорят: на них держится коллектив.

© tvernews.ru

— У нас очень хорошие, дисциплинированные и ответственные люди работают, — улыбается Валентина Ивановна. — Вы видите, какие здесь чистота и порядок, как уютно в цехах. Поэтому и на работу идешь с легкой душой. Я очень горжусь своим предприятием и как наставник хочу привить эту гордость и ответственное отношение к труду молодым специалистам, которых у нас сегодня немало.

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Только за последние десять лет фабрика имеет десятки наград, дипломов, медалей, свидетельств. Международная награда «Золотой Ягуар» «За безупречную репутацию в бизнесе и высокое качество продукции и услуг», Почетный диплом и медаль «Предприятие года — 2009», золотая медаль «За комплексное обеспечение работников атомной промышленности», наконец, последняя награда — звание и медаль «Лидер России 2015 года», присужденная за то, что предприятие является ведущим в РФ производителем средств индивидуальной защиты органов дыхания.

© tvernews.ru

© tvernews.ru

Между тем, учитывая положительную тенденцию на российском рынке средств индивидуальной защиты органов дыхания, направленную на выбор отечественного производителя, а также общий рост спроса на фильтрующие полумаски серии СПИРО, руководством фабрики принято решение о вводе в эксплуатацию новейшего автоматического комплекса по производству фильтрующих полумасок. Его запуск планируется произвести уже в октябре 2015 года. Развитие продолжается.

https://tvernews.ru/news/204671/#

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Февраль 2020 г.

Кимрская фабрика работает в авральном режиме, чтобы отправить респираторы в Китай

© tvernews.ru

Сотрудники Кимрской фабрики имени Горького вышли в дополнительные смены для выполнения плана по изготовлению защитных масок. Работа на заводе не останавливается даже в выходные. Фабрика — один из ведущих производителей респираторов в стране. Защитные маски изготавливают не только для области и страны, но и поставляют в Китай, сообщают местные паблики.

Напомним, Тверская область — один из трёх регионов страны, где комплектуют гуманитарные грузы в охваченный коронавирусом Китай. В качестве гуманитарной помощи в Китай планируется доставить 183 кубометра средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов. Уже отправлено больше семи тонн защитных масок, перчаток и халатов.

АО «Кимрская фабрика им. Горького» — ведущее специализированное предприятие по выпуску средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). В частности, за годы работы фабрикой выпущено более 3 миллиардов штук респираторов ШБ-1 «Лепесток» — более 40% суммарного производства их по всей стране.

На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом достигло более 40 500 человек. Погибли больше 900 зараженных.

Из Китая недавно вернулась тверичанка Сабина Полякова. Ее эвакуировали из охваченного коронавирусом Уханя. Сейчас девушка проходит обследование в Тюменской области.

https://tvernews.ru/news/255245/

Публикация сделана благодаря помощи и поддержке блогера Лес!