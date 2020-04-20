Северсталь-метиз освоил производство проволоки мюзле золотого цвета

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На череповецкой производственной площадке Северсталь-метиза (входит в метизную группу Северстали) освоено производство проволоки мюзле с лакокрасочным покрытием золотого цвета.

Все лаки отличаются по консистенции красящего пигмента и полимеризуются при разных режимах работы оборудования. Поэтому под каждый цвет специалисты «Северсталь-метиза» разрабатывают отдельную технологию нанесения покрытия. Золотой лак почти прозрачный и требует точного расчета толщины его слоя на проволоке, а также тщательного соблюдения технологии.

На череповецкой производственной площадке Северсталь-метиза работает несколько линий по нанесению лакокрасочного покрытия на проволоку мюзле. При этом технология не имеет аналогов в мире: нанесение лака происходит сухим способом без использования растворителей.

«Мы производим проволоку мюзле с лакокрасочным покрытием пяти цветов: черную, белую, красную, зеленую, а теперь и золотую. На текущий момент в России „Северсталь-метиз“ — единственное предприятие метизной отрасли, обладающее оборудованием, которое позволяет нанести качественное лакокрасочное покрытие. „Цветная“ мюзле имеет широкий спектр применения в пищевой и мебельной промышленности, при производстве товаров народного потребления и в других отраслях», — подчеркнул коммерческий директор компании «Северсталь-метиз» Денис Тавриков.