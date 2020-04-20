В Мордовии дан старт работе 6-й очереди свиноводческого комплекса ООО «Мордовский племенной центр»

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На свиноводческих площадках Группы компаний «Талина» Республики Мордовия-пополнение. 15 апреля дан старт работе 6-й очереди ООО «Мордовский племенной центр». Завезены и размещены в корпусе репродуктора на участке осеменения первые животные: 600 двухпородных ремонтных свинок и 12 хряков. Через 16 недель, в первой декаде августа планируется первый опорос. А уже в конце января следующего года ожидаются первые промышленные сдачи с новых свиноводческих комплексов на мясокомбинат. Вес каждого животного составит 125-130 кг.

Площадка включает репродуктор, рассчитанный на 4,8 тыс. свиноматок с доращиванием на 19, 7 тыс. голов, а также финишный откорм на 35 тыс. животных, — поясняет руководитель отрасли свиноводства ГК «Талина» Олег Юхманов.

Всего у агрохолдинга имеются 9 действующих свинокомплексов, где содержится более 440 тысяч поголовья. Главные показатели отрасли соответствуют мировым стандартам. Среднесуточный привес на откорме выше 0,8 кг, расход корма на килограмм мяса — 2,9 кг, в среднем свиноматка дает в год 29,8 голов поросят. На всех участках «Мордовского племенного центра» установлено новейшее оборудование. Оно охватывает диапазон, начиная с раздачи кормов, освещения, взвешивания животных и заканчивая регулированием микроклимата в помещениях.

Свиньи получают сбалансированное питание, изготовленное на комбикормовом заводе ГК «Талина» из собственных сельхозкультур. ООО «МПЦ», который представляет свиноводческую отрасль агрохолдинга «Талина» в Мордовии, имеет статус племенных заводов по породам йоркшир, ландрас, дюрок, что подтверждено Минсельхозом России. А это доказывает, что предприятия производят животных с высокой продуктивностью и достойным генетическим потенциалом.

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«Мордовский племенной центр» является приоритетным проектом холдинга в свиноводческой отрасли. Он направлен на реализацию программы импортозамещения в сфере племенного свиноводства. Многим сельхозпроизводителям приходится закупать животных в других странах. Создание же собственной полноценной базы позволяет самостоятельно развивать отрасль, не зависеть от сторонних поставщиков. А также обеспечивать население Мордовии и других регионов качественным и недорогим мясом, что является одним из приоритетов в работе Группы компаний «Талина». Данный проект реализуется в рамках «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.».