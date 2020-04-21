Строительство на Хабаровском СЗ 2 краболовов проекта 03141

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21 апреля 2020 года уже официально на «Хабаровском судостроительном заводе» (Хабаровский край) были заложены кили двух краболовов проекта 03141. Рабочая закладка без фото состоялась 27 марта 2020 года.

Промысловые суда проекта 03141 предназначены для промысла краба и креветки ловушками, хранения улова в охлажденной морской воде с последующей транспортировкой свежего продукта в порт.

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Судно для добычи краба проекта 03141 — справка:

Класс судна — (РС) КМ Ice2 (REF) fishing vessel

Длина наибольшая — 63,27 м

Ширина — 10,6 м

Высота борта (до верхней палубы) — 4,6 м

Валовая вместимость — 1048 т

Мощность ГД — 1618 кВт

Cкорость — 14 уз

Экипаж — 21 чел.

Автономность — 45 сут.

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