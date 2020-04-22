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Производство

Производство дизельных электростанций открылось во Владивостоке

 © minvr.ru

Производство и монтаж дизельного генерирующего оборудования «под ключ» под собственным брендом «Elbi Generation» организовал резидент свободного порта Владивосток. На предприятии, расположенном во Владивостоке, создано 19 высокопроизводительных рабочих мест.

Компания является единственным на Дальнем Востоке производителем дизель-генераторных установок и выполняемт весь цикл технологических работ: проектирование, подготовка технического решения, изготовление в различных исполнениях, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, а также гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Инвестиции в предприятие составили 7,3 млн рублей. Статус резидента свободного порта Владивосток позволяет инвестору пользоваться льготами по налогу на прибыль (0% в течение первых 5 лет) и единому социальному налогу (страховые взносы в ПФР, ФСС, ФОМС снижены с30% до7,6%).

Оборудование, производимое резидентом, успешно эксплуатируется рядом компаний, среди которых ПАО «Магаданэнерго», ПАО «Сахалинэнерго», АО «ЮЭСК», ПАО «Камчатскэнерго», АО НК «Роснефть», ООО ССК «Звезда» и ООО ГДК «Баимское». Энергоустановки также поставляются для жилых комплексов и торговых центров Владивостока в качестве резервных источников электроснабжения.

 © minvr.ru

 © minvr.ru
Источник: https://minvr.ru/press-center/news/24699/

Приморский край, Свободный порт Владивосток, малый и средний бизнес
  • Нет аватара ДЗ-98
    22.04.2020:05:34

    К сожалению эта компания использует только движки Cummins и даже локализованных ISBe4.5 или ISBe6.7 в их линейке не увидел. Генератор тоже импортный. По сути под красивые речи пролезает импортная продукция на наш рынок. Есть же ДГУ на основе ярославских моторов, зачем это сюда лезет? Ставлю минус.

    #1195894
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