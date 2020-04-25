На Севмаше запущено новое оборудование для выработки кислорода

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В газовом цехе Севмаша запущен в эксплуатацию новый поршневый воздушный компрессор. Это оборудование, поставленное на предприятие в рамках программы технического перевооружения, позволит увеличить производительность при прежних затратах энергии.

Компрессор отечественного производства предназначен для подачи воздуха на специальную установку, которая вырабатывает кислород и азот для обработки металлов. Вырабатываемый газ используется цехами при производстве основной продукции. Компрессор отличается высоким уровнем автоматизации, проще и удобнее в обслуживании.

Газовый цех Севмаша обеспечивает строящиеся заказы предприятия всеми видами газовой продукции: кислород, азот, пропан-бутан, ацетилен, аргон, углекислый газ, выполняет работы по техническому обслуживанию огнетушителей, ремонту и испытанию газовых баллонов.