Репортаж о производстве электробусов «Камаз» для Москвы на заводе в городе Нефтекамск
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/m-YIefw1KBA
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26.04.2006:41:32