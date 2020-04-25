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Репортаж о производстве электробусов «Камаз» для Москвы на заводе в городе Нефтекамск

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/m-YIefw1KBA

КАМАЗ, Мосгортранс, электробусы
  • Нет аватара lucky
    26.04.2006:41:32

    Очень интересно и познавательно!

    Если тема презентации электробусов будет развиваться на сайте, то просьба рассказать о том, чьи комплектующие используются (аккумуляторы — Лиотех, а мосты, двигатели, авионика (или как у автомобиля это называется     ))?

    И хотелось бы послушать отзывы москвичей об электробусах, как потребителей

    #1196185
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