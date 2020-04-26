Новый проект «Bakulin Motors Group» (Волгабас)

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В рамках прошедшего в Брюсселе автобусного салона «Busworld Europe» в октябре 2019 года состоялась презентация нового проекта под названием Deltabus. Это стартап, образованный всего пару месяцев назад. Компания, куда в качестве партнера-поставщика кузовов и шасси вошла Bakulin Motors Group (Волгобас), намерена развернуть производство электробусов, а позже и машин на водородных топливных элементах на заводе в австрийском городке Терниц (примерно в 60 км от Вены). Заявленная проектная мощность — 300-400 ед. в год. Не исключено, что в дальнейшем там может быть налажено и производство топливных элементов.

Представленный на стенде электробус Deltabus Mark E не что иное, как опытный образец, собранный на заводе Волгобас во Владимире.

Он оснащен литиево-металл-полимерными тяговыми батареями суммарной емкостью 378 кВт·ч. Четыре модуля размещены на крыше электробуса, две — в корме. Заявлено, что трех-четырехчасовая «ночная» зарядка обеспечивает запас хода до 300 км при среднем расходе 1-1,3 кВт·ч/км. Мощность электродвигателя — 200 кВт. Полная пассажировместимость Mark E 87 человек, мест для сидения — 33. Ожидается, что в самое ближайшее время электробус отправится на тесты в Израиль, а в 2020-м ему предстоит пройти испытания в Европе .

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