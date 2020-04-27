Омсктрансмаш: от царских паровозов и первых советских танков до современной гусеничной техники

«Омсктрансмаш» (в составе АО «Концерн» Уралвагонзавод" входит в Госкорпорацию" Ростех") — одно из крупнейших предприятий Сибири. История завода началась в 1897 году, когда в связи с постройкой Транссибирской железнодорожной магистрали в Омске были организованы мастерские по ремонту подвижного состава. Помимо проектирования и изготовления опытных образцов и малых серий военно-инженерной техники различного типа, ремонта и модернизации боевых машин завод занимается производством техники гражданского и специального назначения. Мы пообщались с сотрудниками завода до введения режима всеобщей самоизоляции, чтобы узнать о работе и планах по развитию предприятия.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Исполняющий обязанности начальника цеха сборки гусеничных лент Плотников Антон Александрович: «Работаем без остановок».

«Омсктрансмаш» — единственный в России производитель гусеничных лент для бронетехники. Все крупные отечественные заводы — в частности, «Уралвагонзавод», «Универсалмаш» и «Уралтрансмаш» — заказывают у нас все основные типы гусениц. Неудивительно, что цех загружен на 100%.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Наше производство — это мини-завод в заводе: у нас есть свой кузнечно-прессовый участок, участки механической обработки, изотермический участок и участок сборки. Для повышения качества и увеличения срока службы изделий с 2014 года проводится модернизация производства. На данный момент уже достигнута основная ее цель — обеспечение замкнутого цикла изготовления лент. Гусеница — это сложное высокотехнологическое изделие, каждый элемент которого способен выдержать динамическую нагрузку в несколько тонн, а потому прочность здесь особенно важна. Лента состоит из десятков узлов и деталей, в производстве которых применяют высококачественные марки конструкционных сталей, прошедших специальные виды механической и термической обработки. В их числе — специальные методы упрочнения, которые являются «ноу-хау» предприятия. Также созданы участок для комплексной обработки деталей и участок горячей штамповки, приобретены новые современные станки с ЧПУ, освоен выпуск широкой номенклатуры деталей, в том числе комплектующих, которые ранее завод вынужден был заказывать у сторонних предприятий.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Начальник сборочного-сдаточного цеха Сироткин Павел Александрович: «Модернизируем танки».

В нашем цеху производится капитальный ремонт с модернизацией боевых гусеничных и инженерных машин. Когда-то предприятием было изготовлено большое количество танков, у которых сейчас наступает период капитального ремонта и модернизации. От этого зависит обороноспособность нашей страны.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© АО ОМСКТРАНСМАШ

Также мы выпускаем гражданскую продукцию: специальные пожарные машины, плавающие транспортеры для МЧС и Министерства обороны.

© АО ОМСКТРАНСМАШ

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© АО ОМСКТРАНСМАШ

Главный механик АО «Омсктрансмаш» Мельниченко Илья Тарасович: «Наш девиз — многозадачность».

Наш отдел занимается поиском причины поломки и устранением ее в кратчайшие сроки, проведением работы по предотвращению аварийных ситуаций и обеспечением своевременного технического обслуживания. Иными словами, наше задача — сделать так, чтобы завод работал в бесперебойном режим, а наш девиз — многозадачность.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Сейчас у нас ведется модернизация по нескольким направлениям в связи с перевооружением. Старое советское и импортное оборудование заменяется и модернизируется. Мы успешно организовываем программу импортозамещения: отказываемся от европейских технологий в пользу отечественных аналогов.

Слесарь электромонтажник 4-го разряда Торопова Елена Васильевна: «Люблю то, что делаю».

Моя работа заключается в изготовлении электрооборудования для тяжелой техники — иными словами, начинки для танка, благодаря которой он едет, стреляет, «видит», «слышит» и не тонет. Без нашей продукции машина будет просто грудой железа. Я работаю в этом цеху 7 лет, у меня средне-специальное образование. Самое главное в моей работе — понять чертеж и изготавливать все в соответствии с ним. Никаких сложностей в своей работе я не испытываю, потому что люблю то, что делаю.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Заместитель руководителя центра обучения и развития персонала Комлева Ирина Станиславовна: «Мы осуществляем образовательный процесс в полном цикле».

Наш отдел начал свое функционирование с 2009 года. В 2018 году мы получили лицензию на осуществление образовательной деятельности, что позволило осуществлять образовательный процесс в полном цикле и выдавать документальное подтверждение квалификации, действительное по всей России. Благодаря этому мы независимы от сторонних организаций, экономим средства предприятия и организовываем процесс обучения с учетом графиков наших сотрудников и актуальных потребностей в повышении квалификации.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

С 2019 года действует программа «старшее поколение». В ее рамках мы активно сотрудничаем с центром занятости Омской области и обучаем и переобучаем наших работников предпенсионного возраста. Например, в прошлом году провели курс пользования ПК для примерно 50 сотрудников. Занятия проводятся на добровольной основе на территории предприятия или центра занятости Омской области.

В функционал нашего подразделения входит и профориентационная деятельность. Мы организуем взаимодействие между предприятием и школами и вузами, активно учувствуем в профориентационных мероприятиях всех уровней — квестах, викторинах и т. д. На предприятии проводятся дни без турникетов, когда группы из учебных заведений приходят к нам на предприятия с экскурсиями.

Мы тесно сотрудничаем с Омским государственным техническим университетом в реализации государственного плана целевой подготовки специалистов для оборонно-промышленного комплекса. Сейчас по ключевым для нашего предприятия направлениям обучается порядка 200 целевиков. Все они проходят у нас практику, а после трудоустраиваются к нам по специальности как минимум на три года, ежемесячно получая «подъемные» в течение первого года. Студентам мы тоже оказываем меры социальной поддержки: в частности, выплачиваем стипендии с учетом успеваемости и покрываем часть затрат на освоение образовательных программ.

На базе нашего предприятия функционируют две базовые кафедры, на которых сейчас обучаются порядка 80 студентов. Для проведения занятий привлекаются работники нашего предприятия, которые помогают будущим специалистам связать теоретические знания с практическими навыками.

Директор по персоналу Ветчинкина Екатерина Дмитриевна: «Нам нужны молодые кадры».

Среди работников нашего предприятия немало трудовых династий, общий стаж самый продолжительной из них — династии Матвеевых — более 310 лет. Многие трудятся у нас десятилетиями, наш рекордсмен — начальник бюро КБ по проектированию штампов и пресс-форм А.В. Бурик с трудовым стажем 51 год.

Треть нашего коллектива — молодежь в возрасте до 35 лет. Нам нужны молодые кадры — они привносят «живую струю» в работу завода. Их идеи и свежий взгляд часто позволяет под другим углом посмотреть на внутренние процессы. У нас действует программа адаптации молодых специалистов, которая включает помощь наставника и дополнительные денежные выплаты в течение первого года работы. Работа наставника также оплачивается: мы понимаем, что передача знаний молодым специалистом требует особого внимания.

На предприятии действует совет молодежи, который организует конкурсы, спортивные мероприятия и выездные мероприятия. Также мы оказываем поддержку молодым семьям: например, родителям первоклассника выплачивается материальная помощь и предоставляется оплачиваемый выходной на 1 сентября.

Кроме того, мы заботимся о здоровье персонала. У нас есть база отдыха «Артын», где наши работники и члены их семей могут отдохнуть по путевкам и пользуются специальными предложениями и скидками.

В 2020 г. отечественное танкостроение отмечает 100-летний юбилей. Началом летоисчисления принято считать 31 августа 1920 г., когда Сормовским заводом был выпущен первый советский танк «Борец за свободу тов. Ленин». История танкостроения на Омсктрансмаше началась во время Великой Отечественной войны, когда 14 ноября 1941 г. Омский паровозоремонтный завод имени Рудзутака был передан из системы Наркомата Путей Сообщения в Наркомат танковой промышленности с присвоением номера «173». Всего с 1941 г. из стен завода вышло около 30 000 танков разных модификаций.