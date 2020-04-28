На судоверфь «ЗВЕЗДА» доставлен батопорт для крупнейшего в России сухого дока

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В городе Большой Камень успешно завершена транспортная операция по доставке на судоверфь «Звезда» уникального оборудования для строящегося на судостроительном комплексе самого крупного в России сухого дока.

Батопорт (водонепроницаемый затвор) — плавучая конструкция длиной 114 метров и высотой 12 метров — доставлен морским путем на палубе 180-метрового транспортного судна полупогружного типа. Операция по спуску на воду и швартовке батопорта к достроечной набережной ССК «Звезда» заняла 12 часов.

Монтаж батопорта запланирован на июль 2020 года. Объект будет отделять камеру дока, дно которой расположено ниже уровня воды, от акватории. Принцип работы батопорта таков: после завершения работ по сборке судна сухой док заполняется морской водой — когда уровень воды в доке равен уровню акватории, батопорт отводят, открывая вход. После этого судно выводится из дока.

При эксплуатации батопорт будет становиться на порог дока любой из двух сторон. Такая форма уменьшает вес стальных конструкций корпуса и позволяет батопорту находиться на пороге в осушенном доке с пустыми балластными танками. Это дает возможность не обогревать танки в зимнее время и производить ремонт батопорта, не выводя его из эксплуатации. Кроме того, батопорт обладает повышенной непотопляемостью.

Еще одна особенность — верхняя палуба батопорта. Она оборудована проезжей частью.

Корпус батопорта, выполненный из судостроительной высокопрочной стали, имеет сплошную водонепроницаемую обшивку и разбит палубами и переборками на воздушные, балластные и открытые отсеки. В составе батопорта имеются дизель генератор, системы осушения, балластные системы, вентиляции, клапаны заполнения сухого дока, система местного пожаротушения и пожарная сигнализация. Балластные танки и помещения батопорта оборудованы системой обогрева, заполненной незамерзающим теплоносителем. Управление батопортом осуществляется с центрального пульта и местных постов.

Сухой док — ключевой элемент второй очереди судостроительного комплекса «Звезда», крупнейшее в стране гидротехническое сооружение размерами 485×114×14 метров. Сухой док позволит судоверфи строить большинство типов существующих и перспективных судов практически без ограничения тоннажа и спускового веса корпусов.

В данный момент полностью завершены работы по устройству котлована сухого дока, подходит к завершению бетонирование основных конструкций — стен, днища, главной насосной станции. Доставлено насосное и грузоподъемное оборудование, в том числе козловой кран типа «Голиаф» грузоподъемностью 1200 тонн.