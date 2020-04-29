«КАМАЗ» закрыл очередной контракт на поставку автобусов для Москвы

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«КАМАЗ» успешно выполнил контракт на поставку крупной партии автобусов НЕФАЗ в адрес «Мосгортранса».

В ноябре 2018 года «КАМАЗ» выиграл тендер на поставку 655 ед. автобусов для нужд «Мосгортранса». В результате, в 2019 г. компания передала столице 440 автобусов НЕФАЗ-5299-40-52, ещё 215 ед. были поэтапно поставлены в период с января по апрель 2020 года. Вся продукция была реализована в полном объёме в установленный срок.

В начале года были заключены очередные контракты на поставку ещё 511 дизельных автобусов НЕФАЗ. Планируется, что техника будет поставлена в период с 1 июля по 30 ноября 2020 года.

В 2018-2019 годах компания также передала 200 электробусов КАМАЗ, а в январе 2020 г. заключила третий контракт на поставку ещё двухсот электробусов в адрес «Мосгортранса» — этот договор стал самым крупным в истории компании. Вся техника собирается на «НЕФАЗе» — дочернем предприятии «КАМАЗа» в Башкирии.

Сегодня множество предприятий находятся в вынужденном простое в связи с эпидемией COVID-19, но «КАМАЗ» продолжает работать. Этому поспособствовало сотрудничество с Москвой, начало которому было положено ещё в 2018 году — именно тогда автогигант впервые вышел на транспортный рынок столицы. Контракты с Москвой занимают значительную долю в портфеле заказов и, как следствие, во всем объёме доходов «НЕФАЗа». В целом, за время партнёрства со столичными перевозчиками объёмы продукции, выпускаемой предприятием, существенно увеличились, а темпы производства вышли на новый уровень. По результатам 2019 года, рост объёма продаж пассажирского транспорта КАМАЗ составил 45%. «Благодаря стабильным крупным заказам от столицы производственные мощности „НЕФАЗа“ будут полностью загружены, что позволит обеспечить работой персонал завода до ноября 2020 года, сохранив при этом численный состав предприятия. Это особенно важно в условиях риска роста уровня безработицы в России в связи с эпидемией коронавируса», — подчеркнул заместитель генерального директора «КАМАЗа» по пассажирскому транспорту Николай Пронин.

Выполнение московских заказов позволило дополнительно привлечь на «НЕФАЗе» более 800 человек. Всего в работе автобусного производства напрямую задействованы порядка 3000 человек из основных и вспомогательных цехов, а также технологических и конструкторских подразделений. Учитывая, что поставщиками комплектующих изделий на производимый пассажирский транспорт (автобусы и электробусы) являются порядка 50 компаний из различных регионов РФ, выполнение московских заказов позволяет загрузить производственные мощности отечественных промышленных предприятий, обеспечив тем самым работой и зарплатой ещё около восьми тысяч человек. «Огромная благодарность московским властям за поддержку в такие непростые времена. Это — неоценимая помощь для „КАМАЗа“ и „НЕФАЗа“, для работников компаний, — отметил Николай Пронин. — Согласно действующим контрактам, мы продолжим бесперебойную поставку электробусов и автобусов для Москвы».