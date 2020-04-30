Добавить статью
Лого Сделано у нас
Транспорт и логистика

В Екатеринбурге приступили к испытанию опытного образца низкопольного трамвая УВЗ

 © phototass3.cdnvideo.ru

Модель 71-418 вместимостью 320 человек была впервые представлена на международной выставке ИННОПРОМ-2019.

Первый опытный образец трехсеционного полностью низкопольного трамвая модели 71-418 производства АО «Уралтрансмаш» (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию Ростех) начал тестовые испытания в Екатеринбурге. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе предприятия.

«Трехсекционный полностью низкопольный трамвай модели 71-418 начал тестовые испытания в Екатеринбурге. Впервые вагон был представлен общественности на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019. Он полностью укомплектован узлами отечественного производства, большая часть из которых изготавливается на Уралтрансмаше. Его длина — 27,8 м, максимальная пассажировместимость — 320 человек», — гоорится в сообщении.

В конце прошлого года, уточняют в пресс-службе, трамвай прошел все приемо-сдаточные испытания.

«Модель 71-418 — наша перспективная разработка. Вагон прошел обкатку на территории депо, сейчас ему предстоят испытания с номинальной и максимальной нагрузкой в условиях городской сети пассажирских маршрутов. После этого он получит сертификат соответствия и будет запущен в серийное производство», — привели в пресс-службе слова заместителя генерального директора по гражданской продукции АО «Уралтрансмаш» Андрея Макарова.

Новая модель отвечает требованиям программы «Доступная среда», обеспечивая возможность безбарьерного перемещения малоподвижных категорий граждан, пожилых людей и пассажиров с детскими колясками в городских условиях. Кабина водителя и пассажирский салон оснащены кондиционерами и системой обогрева. Вагон оборудован системами навигации, информационной и видеонаблюдения с функцией видеорегистрации.

http://www.uraltransmash.com/media/k2/items/cache/3a4499a4c30d6f082d254099c90f2c24_XL.jpghttp://www.uraltransmash.com/media/k2/items/cache/3a4499a4c30d6f082d254099c90f2c24_XL.jpg © uraltransmash.com

http://www.ural...%80%D0%B3%D0%B0

Источник: https://tass.ru/ural-news/8371625

Екатеринбург, Уралтрансмаш, Уралвагонзавод, 71-418
  • Нет аватара termometrix
    30.04.2013:42:25

       

    #1196576
  • Нет аватара AndreiЯНАО
    30.04.2017:27:50

    Новость хорошая. Очень хочется, чтобы до глав областных городов дошло понимание, что трамвай пока самых эффективный транспорт больших и средних городов. И развитие трамвайных путей и маршрутов должно быть в приоритете!

    Отредактировано: AndreiЯНАО~17:28 30.04.20
    #1196591
    • Aleks Alekseev Aleks Alekseev
      30.04.2018:58:12

      К сожалению с Вами не могу согласится. Наличие трамвая провинциальный город делает Городом с большой буквы. Но у них исторически сложившаяся «беда» — узкие улочки. И это объективная причина почему в моём городе трамваи истрибили, а многие улицы сделали с односторонним движением из-за пробок. Будушее за электробусами.

      А если бы такой красавец ходил по улочкам… Все-таки грустно.

      #1196598
    • Нет аватара sewa1965
      30.04.2019:11:22

      Сегодня в городских новостях; Пока без пассажиров. Вместо людей в вагон погрузили мешки с песком.

      трамвай пока самых эффективный транспорт больших и средних городов

      вы ошибаетесь. трамвай убыточный транспорт.

      #1196602
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,