В Екатеринбурге приступили к испытанию опытного образца низкопольного трамвая УВЗ

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Модель 71-418 вместимостью 320 человек была впервые представлена на международной выставке ИННОПРОМ-2019.

Первый опытный образец трехсеционного полностью низкопольного трамвая модели 71-418 производства АО «Уралтрансмаш» (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию Ростех) начал тестовые испытания в Екатеринбурге. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе предприятия.

«Трехсекционный полностью низкопольный трамвай модели 71-418 начал тестовые испытания в Екатеринбурге. Впервые вагон был представлен общественности на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019. Он полностью укомплектован узлами отечественного производства, большая часть из которых изготавливается на Уралтрансмаше. Его длина — 27,8 м, максимальная пассажировместимость — 320 человек», — гоорится в сообщении.

В конце прошлого года, уточняют в пресс-службе, трамвай прошел все приемо-сдаточные испытания.

«Модель 71-418 — наша перспективная разработка. Вагон прошел обкатку на территории депо, сейчас ему предстоят испытания с номинальной и максимальной нагрузкой в условиях городской сети пассажирских маршрутов. После этого он получит сертификат соответствия и будет запущен в серийное производство», — привели в пресс-службе слова заместителя генерального директора по гражданской продукции АО «Уралтрансмаш» Андрея Макарова.

Новая модель отвечает требованиям программы «Доступная среда», обеспечивая возможность безбарьерного перемещения малоподвижных категорий граждан, пожилых людей и пассажиров с детскими колясками в городских условиях. Кабина водителя и пассажирский салон оснащены кондиционерами и системой обогрева. Вагон оборудован системами навигации, информационной и видеонаблюдения с функцией видеорегистрации.

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