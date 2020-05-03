Обзор строительства и реконструкции учреждений здравоохранения

Новый корпус инфекционного госпиталя. Фото сделано во время учений перед открытием учреждения. © sun9-6.userapi.com

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В городе Прохладный Кабардино-Балкарии открыт новый корпус инфекционного госпиталя.

Новый пятиэтажный корпус сдали в эксплуатацию буквально две недели назад. По плану здесь должны были разместиться несколько отделений Центральной районной прохладненской больницы, однако, эпидемия COVID-19 внесла свои коррективы.

«Каждая койка у нас оборудована аппаратом ИВЛ, монитором, для слежения за пациентом. Ну, то есть, всем необходимым, чтобы оказывать экстренную помощь», — заверяет Виктория Гриськова, заместитель главного врача ГБУЗ ЦРБ г. о. Прохладный и Прохладненского муниципального района.

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Завершен ремонт детской поликлиники городской клинической больницы № 40 в Нижнем Новгороде.

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Поликлиника обслуживает 10 000 маленьких пациентов, то есть примерно одну треть всего детского населения Автозаводского района. В этом году лечебное учреждение участвует в программе развития детского здравоохранения национального проекта.

В поликлинику закуплено 12 единиц современного высокотехнологичного оборудования, среди которых 2 ультразвуковые системы, цифровой рентгенографический аппарат, 3 электрокардиографа и другое необходимое современное оборудование на сумму более 10 миллионов рублей.

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В Свободненской больнице Амурской области после капитального ремонта открылось инфекционное отделение.

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В ходе капитального ремонта в одноэтажном кирпичном здании 1991 года постройки смонтировали новые системы отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, вентиляции и кондиционирования. Выполнен монтаж теплотрассы, установлены современные пластиковые окна и двери.

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«Объем затрат на капитальный ремонт составил около 22 миллионов рублей. Еще свыше полумиллиона потребовалось на приобретение и установку 87 единиц технологического оборудования, включая бактерицидные облучатели, сплит-системы, водонагреватели, а также электрическую тепловую завесу — она будет отбивать потоки морозного воздуха на пороге здания, сохраняя внутри оптимальную температуру», — рассказала главный врач Свободненской больницы Нина Лесик.

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За свой счет больница приобрела в отделение хозяйственный инвентарь, бытовую и медицинскую мебель, новые постельные принадлежности, на что было потрачено более 800 тысяч рублей.

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В Тихвине Ленобласти создан онкологический реабилитационный центр.

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В Тихвинской больнице готовится к открытию реабилитационный центр для онкобольных после химиотерапии, радиологического лечения и хирургического вмешательства.

Подобное отделение — первое на территории Ленинградской области, планируется, что оно начнет принимать пациентов ‪14 октября. Реабилитация будет осуществляться в рамках территориальной программы государственных гарантий медицинской помощи и оплачиваться из средств фонда ОМС.

В новом отделении, помимо комфортных палат, есть бассейн, стоматологический кабинет, кабинеты психолога и диетолога, кухня, физиотерапевтический и массажный кабинеты.

Среднее время пребывания пациента в отделении — 2 недели.

Основная задача реабилитации у людей, которые перенесли операцию — это снижение риска рецидива основного заболевания, развития «вторых» опухолей. Согласно мировому опыту, качественно проведенная реабилитация онкобольных существенно улучшает результаты лечения.

За 35 миллионов рублей провели капитальный ремонт Целинной районной больницы в Алтайском крае.

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Строители отремонтировали пищеблок, рентген-кабинет, отделение интенсивной терапии, приемный покой, помещение скорой медицинской помощи, стационарное гинекологическое отделение, палаты реанимации, операционную. На объекте также заменили водопровод, установили дополнительные водонагреватели, теперь каждая палата обеспечена горячим и холодным водоснабжением. В больнице обновили системы отопления и вентиляции, заменили дверные блоки, пол и сантехнику, возвели новые несущие перегородки. По словам подрядчика, стены утеплили и покрыли сайдингом.

Главный врач больницы Ольга Евсюкова особо отметила новые входные группы, которые позволят беспрепятственно транспортировать в стационар пациентов на носилках. Новое крыльцо оборудовано пандусом для колясок.

Это медучреждение имеет большое значение не только для райцентра, но и для всех двенадцати сел Целинного района.Уже приобретен новый рентген-аппарат, сейчас идет подготовка кабинета для его установки.

Бережливая поликлиника открылась в Лебедяни Липецкой области.

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Ко дню рождения больница получила подарок — бережливую поликлинику. Здесь установлены комплексы электронной очереди, открыт call-центр, обновлена навигация. Всё это должно повысить качество обслуживания пациентов и упростить работу врачей.

Областной центр детской эндокринологии открылся в ОДКБ № 1 в Свердловской области.

Во Всемирный день борьбы с сахарным диабетом на базе Свердловской областной детской клинической больницы № 1 открылся Центр детской эндокринологии.

Центр будет анализировать эпидемиологические показатели эндокринных заболеваний у детей, внедрять современные методы диагностики и лечения эндокринных заболеваний, вести клинические исследования. Специалисты центра будут консультировать медорганизаций региона по вопросам коррекции интенсивной терапии и согласования госпитализаций детей с сахарным диабетом.

Ежегодно на Среднем Урале выявляется более 200 новых случаев сахарного диабета у детей. Сейчас на учете находится около 1,5 тысячи детей от 6 месяцев до 18 лет с различными типами диабета.

В Кирове отремонтировали поликлинику № 6 Кировского клинико-диагностического центра.

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В учреждении организована работа регистратуры «открытого типа», заменена медицинская мебель. Работают системы «электронный регистратор», «электронное регулирование очереди». Электронная очередь действует не только в регистратуру, но и в кабинеты приема врачей и вспомогательных служб.

В Новом Уренгое ЯНАО открылся центр амбулаторной онкологической помощи.

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Онкоцентр заработал на базе хирургического отделения поликлиники № 1 ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница», где для этих целей были выделены отдельные кабинеты. Принимать пациентов здесь будут четыре врача-онколога. Кроме того, специалисты намерены вести специальный канцер-регистр — собирать и анализировать статистические данные по всем онкологическим пациентам, что позволит более структурно контролировать заболеваемость и более качественно подходить к вопросам диагностики. Врачами будет проводиться и активная просветительская работа среди жителей.

Новое медучреждение напрямую взаимодействует с другими отделениями больницы: рентгенологическим, УЗД, клинико-диагностической лабораторией, это должно до минимума сократить время постановки диагноза. Более того, в ближайшее время в Центре станет доступным проведение иммуногистохимии, что само по себе является уникальной и сверхточной методикой диагностики опухолевого процесса. В настоящее время два врача «Новоуренгойской ЦГБ» проходят обучение в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России на цикле «Иммуногистохимические исследования в современной онкоморфологии».

В поликлинике № 5 Северодвинской детской больницы Архангельской области завершен ремонт.

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По программе «Развитие детского здравоохранения в Архангельской области», которая является составляющей нацпроекта «Здравоохранение», в детской поликлинике выполнены планировочные решения, отремонтирована входная группа, оборудована новая регистратура.

В пятой поликлинике Северодвинской городской детской клинической больницы наблюдается свыше 8 300 детей и подростков, организована работа 10 педиатрических участков. С 1987 года учреждение располагается в приспособленном помещении на первом этаже жилого дома № 102 на улице Ломоносова.

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В 2019 году в рамках реализации мероприятий национального проекта детская поликлиника № 5 значительно обновилась. Как рассказала главный врач Северодвинской городской детской клинической больницы Ольга Киселева, для организации работы открытой регистратуры картохранилище вынесено в отдельное помещение, установлены шкафы для посетителей, создана комфортная среда в холле.

— Ремонтные работы проведены во всей входной группе, заменена электропроводка, отремонтировано крыльцо, установлена мебель в холле, телевизоры, стенды с информацией. Для малышей оборудована игровая зона, — рассказала Ольга Киселева.

Кроме пятой поликлиники, ремонтные работы в настоящее время идут и в других подразделениях Северодвинской городской детской больницы. В частности, продолжается ремонт центрального здания детской поликлиники № 1: здесь планируется отремонтировать первый этаж, сделать открытую регистратуру, установить инфоматы и электронное табло очереди, удобные места ожидания, обновить гардероб.

В подразделении областной туберкулезной больницы в поселке Сосновый Бор Ярославской области сделан капитальный ремонт.

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В лечебно-диагностическом здании подразделения Ярославской областной клинической туберкулезной больницы в поселке Сосновый Бор Некрасовского района проведен ремонт. Полностью отремонтирована электрическая инфраструктура, установлены новые системы оповещения людей при пожаре и наружного видеонаблюдения, смонтирована современная вентиляция. В первом отделении легочного туберкулеза сделан капитальный ремонт. Больница закупила медицинское оборудование, новую мебель, подушки, одеяла, постельные принадлежности и посуду, спонсоры подарили зеркала.

© yarregion.ru

© yarregion.ru

© yarregion.ru

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Кузбассе открылся второй центр онкологической помощи.

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Центр амбулаторной онкологической помощи начал работу на базе Областной больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского в Кировском районе Кемерова.

В рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» на эти цели выделено 15,5 млн рублей.

Теперь пациенты больницы смогут получать высококвалифицированную медицинскую помощь на месте, не уезжая далеко от дома. Здесь имеется все необходимое для диагностики и лечения онкологических заболеваний.

В структуру центра входят кабинет приема врачей-онкологов и дневной стационар для проведения амбулаторного химиотерапевтического лечения. Кроме проведения «онкопоиска», в центре пациенты смогут проходить диспансерное наблюдение, химиотерапевтическое лечение в условиях дневного стационара и мониторинг лечения.

В детском стационаре Северного офтальмологического центра Архангельской области завершен ремонт.

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Как рассказал заместитель главного врача офтальмологической клиники Владимир Кабанов, в отделение приобретены и установлены выдвижные кровати, которые позволяют мамам находиться рядом с детьми, но при этом не занимают в палате много места. Также в стационаре выполнен косметический ремонт, заменены светильники, отремонтированы игровая комната и санузлы.

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Два новых детских поликлинических отделения после реорганизации и ремонта заработали в Новосибирске.

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ГБУЗ НСО «ККДП № 27» является территориальным медицинским объединением с разобщенной, сложно-организованной структурой, состоящей из 13 поликлинических отделений, обслуживает почти 160 тысяч граждан, в том числе более 32 тысяч детей. В рамках реорганизации поликлинической структуры ГБУЗ НСО «ККДП № 27» в связи с истечением договоров аренды помещений по адресу Красный проспект, 220 детские поликлинические отделения в соответствии с принципами доступности оказания медицинской помощи и территориальной приближенности переведены в новые помещения. В частности, два из них — в отремонтированные по национальному проекту «Здравоохранение» помещения по адресу ул. Вавилова, 2 и ул. Дуси Ковальчук, 406.

Так, в новом помещении детского поликлинического отделения № 12 по ул. Вавилова, 2 благодаря нацпроекту произведен капитальный ремонт. Для удобства маленьких пациентов и их родителей организована современная регистратура, зоны комфортного пребывания и игровые зоны. Открыты кабинеты функциональной диагностики, ультразвуковой диагностики, дошкольно-школьного отделение, организован прием узких специалистов разного профиля.

Детское поликлиническое отделение № 6, переехавшее по адресу ул. Дуси Ковальчук, 406, также расположилось во вновь отремонтированном помещении. Первый заместитель Губернатора ознакомился с организацией работы регистратуры, зон комфортного пребывания, а также кабинетов врачей-специалистов.

Открыт первый в Пензенской области Центр амбулаторной онкологической помощи.

Создание сети амбулаторных онкологических центров — одно из важнейших мероприятий федерального проекта в сфере здравоохранения «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Организация таких центров необходима для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований. В Пензенской области в период с 2019 по 2024 годы запланировано открытие 10-ти Центров амбулаторной онкологической помощи, из них 5 — в городе Пензе и 5 — в районах области. Первый Центр амбулаторной онкологической помощи открыт на базе поликлиники № 14 ГБУЗ «Городская поликлиника».

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Обслуживать новый ЦАОП будет пациентов, прикреплённых на медицинское обслуживание к поликлиникам № 13 и № 14. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данного Центра являются: - диспансерное наблюдение за больными с онкологическими диагнозами; - проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; - мониторинг лечения.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!