На Севмаше завершено переоснащение одного из цехов и открыта новая столовая

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В одном из цехов производственного объединения «Севмаш» провели замену оборудования. Современные аппараты помогают автоматизировать процесс. Благодаря новому электронному оборудованию цех малярно-изоляционных работ и спецпокрытий теперь будет работать гораздо быстрее.

Также на территории Севмаша (входит в ОСК) открыта самая крупная в Архангельской области столовая для сотрудников предприятия.

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С этого года на предприятии дополнена система льготного питания, благодаря которой производится частичная компенсация затрат по оплате стоимости услуг общественного питания в сети столовых предприятия. Теперь вся молодежь предприятия, в возрасте до 30 лет и со стажем в должности или профессии не более 5 лет, для рабочих — имеющих квалификационный разряд не выше 3-го, может льготно питаться в столовых общества. На сегодня такой услугой пользуются 2300 человек. Специальные карточки позволяют вернуть до 160 рублей в день, потраченных на питание.

Пищевой комплекс, расположенный возле старейшего эллинга № 1 стапельно-сдаточного производства, открылся после реконструкции. Столовая оснащена современным оборудованием и рассчитана на 408 мест.

Ремонт и переоборудование сети заводских столовых начались с 2015 года. В прошлом году была введена в строй береговая столовая на 298 мест. Всего на территории предприятия функционирует 11 столовых, 19 буфетов и 5 павильонов.