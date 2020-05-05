На Курской ТЭЦ завершена реконструкция газотурбинной установки № 2

Парогазовый энергоблок электрической мощностью 116,9 МВт © energybase.ru

В Курске компания Квадра завершила реконструкцию газотурбинной установки (ГТУ) № 2, входящей в состав парогазового энергоблока ПГУ-115 ТЭЦ Северо-Западного района (ТЭЦ СЗР).

Заменены основные элементы ГТУ, выработавшие свой ресурс; в первую очередь — газотурбинный двигатель. Также настроена работа камеры сгорания. Инвестиции ПАО «Квадра» составили 539 млн рублей. Это второй этап восстановительных мероприятий на газовых турбинах. В октябре 2018 года была реконструирована ГТУ № 1.

Проведенные работы позволяют не только увеличить срок службы газотурбинной установки, но и повысить надежность электро- и теплоснабжения густонаселенных районов: Северо-Западного, Юго-Западного, проспекта Победы, микрорайона СХА.

В настоящее время на ТЭЦ СЗР действует шесть водогрейных котлов, а также оборудование ПГУ-115: две ГТУ LM6000 PD SPRINT мощностью по 45 МВт (производства GE), паровая турбоустановка мощностью 25 МВт (Калужский турбинный завод), два паровых котла-утилизатора (Подольский машиностроительный завод).

Две газотурбинные установки составляют основу ПГУ-115 © energybase.ru

Тепловая мощность электростанции составляет 710 Гкал/ч, электрическая — 116,9 МВт. Топливом для парогазового энергоблока является природный газ.

Компримирование топливного газа и его подачу в турбины ПГУ под рабочим давлением 4,9 МПа обеспечивает дожимная компрессорная станция (ДКС).

ДКС состоит из двух компрессорных установок единичной производительностью 13 тыс. куб.м/ч. Расход газа контролируется специальной двухуровневой системой регулирования. Блочно-модульные КУ винтового типа работают в автоматическом режиме, система автоматизированного управления интегрирована с верхним уровнем АСУ ТП Курской ТЭЦ СЗР.

Дожимная компрессорная станция © energybase.ru