В Дагестане построено овощехранилище

В Кумторкалинском районе Дагестана построено плодохранилище общей стоимостью 200 млн рублей.

По данным Минсельхоза республики, проект был реализованы крестьянско-фермерским хозяйством «Садовод».

Хранилище вмещает в себя до пяти тысяч тонн свежей плодоовощной продукции и уже готово принимать сезонную продукцию.