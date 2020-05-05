В Дагестане построено овощехранилище
В Кумторкалинском районе Дагестана построено плодохранилище общей стоимостью 200 млн рублей.
По данным Минсельхоза республики, проект был реализованы крестьянско-фермерским хозяйством «Садовод».
Хранилище вмещает в себя до пяти тысяч тонн свежей плодоовощной продукции и уже готово принимать сезонную продукцию.
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