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Агропром и пищевая промышленность

В Дагестане построено овощехранилище

В Кумторкалинском районе Дагестана построено плодохранилище общей стоимостью 200 млн рублей.

По данным Минсельхоза республики, проект был реализованы крестьянско-фермерским хозяйством «Садовод».

Хранилище вмещает в себя до пяти тысяч тонн свежей плодоовощной продукции и уже готово принимать сезонную продукцию.
Источник: http://mirmol.ru/jekonomika/v-dages...rrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

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КФХ «Садовод», овощехранилище
  • Нет аватара GenOfDrag
    05.05.2011:42:38

    Надо больше их строить и повсеместно, возрождать здравые советские идеи. Ещё тепличное и сельское хозяйство в каждом городе, зачем везти через всю страну и из других стран, когда есть возможности частично или полностью обеспечивать себя на месте. Теплички (не простых людей, именно городские) раньше были в каждом нормальном городе.

    #1197013
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      05.05.2013:25:50

      Хороших плодохранилищ очень не хватало именно в Советском Союзе. Тут страна отставала не только от запада, но и от некоторых соцстран.

      Отредактировано: Roman Wyrzykowski~13:26 05.05.20
      #1197019
      • Нет аватара Андрей из Н
        05.05.2015:20:58

        Согласен с Вами, много проблем было не из-за плохих урожаев, а именно из-за небрежного хранения.

        #1197024
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