«КАМАЗ» отгрузил в Сенегал седельные тягачи и самосвальный полуприцеп для тестовых испытаний

© sun9-23.userapi.com

«КАМАЗ» отгрузил сенегальской компании WARIG седельные тягачи и самосвальный полуприцеп для тестовых испытаний.

Седельные тягачи КАМАЗ-6460-21 и КАМАЗ-65806-93 на компонентной базе КАМАЗ и Даймлер соответственно, а также четырёхосный самосвальный полуприцеп задней разгрузки ТОНАР-952363 переданы в адрес сенегальской компании West African and Russian Industrial Group (WARIG).

Договорённость о поставке тестовых образцов техники была достигнута между Внешнеторговой компанией «КАМАЗ» (ВТК), ТОНАР и WARIG в ходе переговоров на саммите Россия-Африка в Сочи в октябре прошлого года.

Тягачи и полуприцеп поставлены в сотрудничестве с компанией WARIG, с которой ВТК продолжает работу в рамках Программы обновления автомобильного парка Сенегала. В 2020 году с WARIG S.A. планируется подписать дилерское соглашение.