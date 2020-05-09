Новый российский глубоководный аппарат «Витязь» впервые погрузился на дно Марианской впадины

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Российский автономный необитаемый подводный аппарат в преддверии Дня Победы впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ). «Восьмого мая 2020 года в 22.34 по московскому времени российский автономный необитаемый подводный аппарат „Витязь“ совершил погружение на дно Марианской впадины. Датчики „Витязя“ зафиксировали глубину 10 028 метров», — сказали в Фонде. «Продолжительность миссии без учета погружения и всплытия на поверхность составила более трех часов», — добавили в ФПИ.

Аппарат был собран и прошел необходимые испытания в Крыловском государственном научном центре. Согласно данным фонда, особенность «Витязя» в том, что он позволяет выполнить картирование Марианского желоба, то есть создать его трехмерную карту. На основе «Витязя» создается и обитаемый спускаемый аппарат.

Глубоководный аппарат «Витязь» является составной частью комплекса сверхглубоководного погружения. Его разработка была начата в сентябре 2017 года. Тогда российские судостроители приступили к реализации инновационного проекта создания мобильного морского роботизированного комплекса, предназначенного для проведения научных исследований в любых районах Мирового океана.

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Комплекс сверхглубоководного погружения способен работать на предельных глубинах Мирового океана. Свое название он получил в честь научно-исследовательского судна «Витязь», которое на протяжении почти 20 лет являлось флагманом экспедиционного флота СССР.

В состав комплекса «Витязь» входит автономный необитаемый аппарат, глубоководная донная станция и аппаратура пункта управления. Корабельное оборудование комплекса обеспечивает информационный обмен судна-носителя с подводным аппаратом и донной станцией в режиме реального времени по гидроакустическому каналу. «Комплекс полностью состоит из комплектующих отечественного производства», — отметили в ФПИ.

Марианская впадина или Марианский желоб находится в западной части Тихого океана к востоку от Марианских островов.

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