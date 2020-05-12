Завод ТАУРАС-ФЕНИКС представил новый упаковочный автомат «Диапак-Авто»

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Универсальность применения — одно из наиболее ярких преимуществ нового упаковочного автомата «Диапак-Авто», разработанного на Санкт-Петербургском заводе ТАУРАС-ФЕНИКС. Автомат позволяет производить групповую упаковку самого широкого спектра пищевых и непищевых товаров, как в термоусадочную пленку, так и в свободный пакет.

Горизонтальная упаковочная машина «Диапак-Авто» может применяться для упаковывания бытовой химии, косметики, парфюмерии, фармацевтики, напитков, консервов, продуктов питания и другой продукции в товарной упаковке. Она также отлично подойдет для упаковывания полиграфии, текстиля, древесных панелей и другой продукции, не имеющей индивидуальной упаковки.

Возможно упаковка, как единичных предметов, так и групп (пачек, стопок). Для этого машина опционально комплектуется дополнительным модулем, который обеспечивает группирование продукта.

«Диапак-Авто» обеспечивает упаковку в полиэтиленовую пленку типа «полурукав» (три открытых и одна цельная стороны).

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Продукт подается по транспортеру и оборачивается пленкой, которая разматывается из рулона. Далее производится запайка сначала одной поперечной грани, затем — двух других граней (продольной и поперечной) с удалением остатков пленки от продольного шва, которые наматываются на бобину. После этого продукт в упаковке с тремя проваренными гранями выводится за пределы машины.

«Диапак-Авто» работает в полностью автоматическом режиме. Система управления самостоятельно поддерживает все заданные с пульта параметры: высоту подъема, время и температуру сварки продольной и поперечной части сваривающего ножа; скорость движения лент транспортеров; количество упаковываемых предметов.

Производительность автомата составляет до 2000 упаковок в час.

В базовой комплектации машина помещает продукцию в так называемый «свободный пакет», габариты которого составляют до 640×510 мм. Опционально возможна установка дополнительного модуля с термоусадочным тоннелем для упаковки в термоусадочную пленку.

Для упаковки рыбы, мяса, замороженной продукции, сыра, шоколада и других продуктов питания, напрямую соприкасающихся с деталями машины, возможна поставка «Диапак-Авто» в исполнении из нержавеющей стали и со специальными конвейерными лентами транспортеров.

В качестве упаковочного материала чаще всего чаще используется поливинилхлоридные пленки PVC. Однако, для продуктов питания рекомендуется использовать экологически чистые полиолефиновые термоусадочные пленки POF, которые в процессе упаковки не выделяют вредных паров хлора и винила, обладают более высокой эластичностью, прочностью и стойкостью к низким температурам, прозрачностью и блеском.

Остается добавить, что «Диапак-Авто» отличают высокая надежность, простое управление и сравнительно невысокая стоимость. Таким образом, новая упаковочная машина завода ТАУРАС-ФЕНИКС сможет найти применение не только на крупных и средних предприятиях, но и в сегменте малого бизнеса.