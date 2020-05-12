Российская технология распознавания речи группы компаний ЦРТ признана лучшей в мире

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Технология диаризации и распознавания речи, созданная группой компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбербанка), признана лучшей на международном конкурсе CHiME Speech Separation and Recognition Challenge (CHiME-6). Высокое признание технология получила за распознавание английской речи с нескольких микрофонов в условиях естественной обстановки. Группа ЦРТ показала наилучшие результаты тестов в самой сложной задаче конкурса, значительно превзойдя конкурентов.

Организаторы CHiME предлагают сильнейшим командам со всего мира различные задачи, которые с каждым новым конкурсом усложняются. На CHiME-5, конкурсанты решали так называемую cocktail party problem — распознавание спонтанной речи нескольких дикторов в условиях частичного наложения речи и шума, то есть в типичной ситуации общения на вечеринке. Этот блок требовал работы с сегментированной (уже выделенной) речью. Новизна и особенность CHiME-6 заключалась в том, что впервые в истории конкурсантам было предложено решить аналогичную проблему, но работая с несегментированной речью, при этом — с перекрытием речи до 20%. Именно на решении этой, самой сложной, задачи сфокусировалась команда ЦРТ.

Записи для конкурса были сделаны на 20 ужинах в реальных домах на вечеринках, где люди готовили, ели, мыли посуду, свободно и эмоционально общались, шутили и смеялись. Для распознавания здесь сложны одновременная речь 2-4 человек, реверберация и интенсивный шум — звон приборов, льющаяся из крана вода, гул кондиционера, шаги, смех. Цель участников — создать систему распознавания, которая «прослушает» записи и выдаст полную расшифровку с наименьшим количеством ошибок. Команда группы ЦРТ заняла первое место:

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На графике: результаты конкурса, в столбцах — количество допущенных ошибок. Источник: https://chimech...e6/results.html

Для этого был разработан уникальный алгоритм выделения речевых сегментов для каждого из дикторов, а также создан комплекс из нескольких нейронных сетей разных архитектур, различающий разных дикторов, реализующий бимформинг (эффект нацеливания микрофонов на конкретного диктора) и непосредственно распознающий речь. Кроме группы ЦРТ, в конкурсе участвовали научные команды со всего мира: и известные IT-компании — Toshiba и ряд других, и крупные университеты-лидеры в области речевых технологий: Университет Джонса Хопкинса (США), Университет науки и технологии Китая, Технический университет Брно (Чехия) и др.

«Группа ЦРТ уже 30 лет создает, развивает и совершенствует речевые технологии. В этом году на CHiME-6 впервые в истории стояла самая сложная задача — работа с несегментированной речью. Качественное распознавание речи разных дикторов, при этом перебиваемой шумами, позволяет выводить сервисы из разряда инновационных в повседневное применение, совершенствуя бизнес и упрощая нашу жизнь. Так, качественная обработка несегментированной речи позволит, к примеру, вести грамотное протоколирование совещаний, где говорит сразу несколько спикеров, а интеллектуальная речевая аналитика позволит автоматизировать работу контактных центров: распознавать спонтанную речь, классифицировать голосовые обращения, выявлять соблюдения скрипта, делать выводы об удовлетворенности клиента и качестве диалога, а значит — существенно оптимизировать работу современных контакт-центров ретейла, e-commerce и телеком. Признание группы ЦРТ в этом международном конкурсе — не просто наша личная победа, но знаковое событие для всей индустрии, и мы рады выводить решение задач в области распознавания речи, над которыми работают сильнейшие команды со всего мира, на новый уровень, достойно представляя свои ключевые компетенции на глобальном рынке», — комментирует генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский.

«Задача CHiME — обеспечить обмен опытом сильнейших команд со всего мира и продвинуть вперед решение глобальных задач в области распознавания речи. И мы приветствуем достижения группы компаний ЦРТ в этой области», — поделился Джон Баркер, представитель Университета Шеффилд (Великобритания), участник организационного комитета CHiME Challenge.

Группа компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбербанка) — глобальный разработчик интеллектуальных речевых технологий, распознавания лиц, технологический эксперт в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Одна из немногих компаний в мире, которая создает и развивает обе биометрические модальности: лицо и голос. Технологии выявления подделок голоса и распознавание речи от группы ЦРТ занимают лидирующие позиции в мировых рейтингах NIST, ASVspoof Challenge, VOiCES, CHiME Challenge. Решения ЦРТ востребованы в 70 странах мира.