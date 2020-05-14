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Работы велись с целью обеспечения оптимизации эксплуатации новых нефтеперекачивающих станций (НПС) №№ 23,26 и 32 (зона ответственности районного нефтепроводного управления «Белогорск»), введенных в эксплуатацию в 2019 году в рамках проекта по увеличению производительности ВСТО-2 до 50 млн тонн нефти в год.

С февраля 2019 года были модернизированы системы автоматизированного управления магистральным трубопроводом (САУ), диспетчерского контроля и управления (СДКУ), поддержки принятия решений диспетчера, контроля сейсмического воздействия, а также информационно-вычислительный комплекс «Тренажер» и оптоволоконная система мониторинга трубопровода.

В ходе модернизации информационно-технических систем ЕСУ ВСТО-2 выполнены пусконаладочные работы в серверных помещениях территориального диспетчерского пункта «Хабаровск» и районного диспетчерского пункта «Белогорск», установлены дополнительные восемь серверов, добавлено и проверено прохождение порядка 8000 сигналов от НПС в СДКУ, проверены порядка 100 алгоритмов САУ на действующем магистральном трубопроводе.

Модернизация информационно-технических систем ЕСУ и внедрение новых алгоритмов позволило повысить безопасность эксплуатации ВСТО-2, а также обеспечить плавность перехода между режимами работы магистрального трубопровода.