Мичуринские ученые вывели сорта зерновых культур высокого качества и урожайности

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Сотрудники Плодоовощного института им. И.В. Мичурина агроуниверситета заложили селекционный и семеноводческий питомники яровой пшеницы и ярового ячменя. Целью работы по яровым зерновым культурам является создание нового сорта яровой пшеницы и получение оригинальных семян ярового ячменя сорта «Гонар».

В результате селекции выведен сорт, который превосходит стандартные варианты по урожайности и качеству зерна.

10 лет ученые лаборатории селекции и семеноводства зерновых и зернобобовых культур проводили работу над созданием и изучением нового сорта яровой пшеницы. В этом году гибридным образцам предстоит испытание на опытном участке. Следующий шаг — передача Государственную комиссию посортоиспытанию сельскохозяйственных культур.

Одна из главных задач семеноводства — сохранить полезные качества семян в процессе их массового размножения.

Мичуринский ГАУ является оригинатором ярового ячменя сорта «Гонар». Ученые университета разрабатывают рекомендации по ведению первичного семеноводства данного сорта и готовят описание его признаков, по которым необходимо проводить отбор и браковку нетипичных растений.

Второй год в питомнике ведется отработка сотовой агротехники по раскрытию потенциала продуктивности и сохранению в этом сорте ценных хозяйственно-биологических свойств, за которые он был районирован. В дальнейшем полученные семена ярового ячменя сорта «Гонар» будут передаваться на сельскохозяйственные предприятия.предприятия.