«Транснефть-Сибирь» модернизировало систему управления на НПС-4 ЛПДС «Демьянское»

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АО «Транснефть — Сибирь» завершило комплекс работ по техническому перевооружению автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) нефтеперекачивающей станции (НПС) № 4 линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Демьянское» Тобольского управления магистральных нефтепроводов.

Современная микропроцессорная автоматизированная система управления технологическим процессом НПС-4 ЛПДС «Демьянское» — российского производства. Система обладает повышенной эргономичностью, увеличенной скоростью обработки данных, обеспечивает высокий уровень контроля параметров основного и вспомогательного механо-технологического, энергетического оборудования ЛПДС, состояния запорной арматуры, позволяя повысить надежность эксплуатации и экологическую безопасность магистрального нефтепровода Сургут — Полоцк.

Ввод объекта в промышленную эксплуатацию выполнен в соответствии со сроком, предусмотренным программой технического перевооружения и реконструкции.

Замена системы автоматизации НПС-4 ЛПДС «Демьянское», находившейся в эксплуатации с 1999 года и переставшей соответствовать техническим требованиям ПАО «Транснефть», выполнена с целью повышения надежности работы оборудования НПС и оптимизации технологических процессов транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Сургут — Полоцк. Применены современные технические решения, отказоустойчивые преобразователи давления, уровня и температуры.

© siberia.transneft.ru

© siberia.transneft.ru