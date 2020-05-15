В Карелии заложили первое судно проектной серии для работы на Северном морском пути

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Онежский судостроительно-судоремонтный завод (ОССЗ) в Петрозаводске начал строительство буксира для Архангельского филиала «Росморпорта».

Заказ на ОССЗ поступил в рамках модернизации предприятия. Буксир обладает высоким ледовым классом, что позволит ему работать в сложных условиях северных морей, а также на Северном морском пути. Проект предполагает высокую маневренность и ходовые характеристики судна, что даст возможность использовать его для швартовки в портах и у терминалов, в том числе для тушения пожаров и заводки якорей, а также для морской буксировки кораблей длиной до 200-250 метров, то есть максимального размера судов, работающих на Севморпути.

Это первое судно, создающееся по голландскому проекту, сообщил журналистам директор предприятия Владимир Майзус.

«Буксир, закладку которого мы произвели сегодня, будет строиться по заказу Архангельского филиала ФГУП „Росморпорт“, он будет работать в районе Белого моря в районе Обской губы порта Сабетта. Судно головное для проекта, который разработала голландская компания Damen, дальнейшая серия возможна и на [нашем] заводе, а также строительство таких судов может осуществляться на верфях России и по всему миру», — сказал Майзус.

«[Строительство головного судна проекта] для всех судостроительных предприятий сложно. Много решений должно опробоваться, много переделок [возможно] на головном судне. Начиная с четвертого-пятого судна, переделок уже меньше. Сейчас у нас заказ на одно судно. По результатам [его] эксплуатации надеемся, что [на ОССЗ] будет и дальнейшее размещение серии», — отметил директор предприятия.

Заказчик должен получить буксир в начале навигационного периода, передача пройдет в порту Санкт-Петербурга. Одновременно на предприятии началась подготовка к закладке первых двух судов-краболовов для использования на Дальнем Востоке, а также в этом году ОССЗ завершит строительство самоходной грунтоотвозной шаланды.

Онежский судостроительно-судоремонтный завод был основан в 2002 году на базе судоремонтных мощностей Беломорско-Онежского пароходства, образованного в 1944 году. С 2014 года при поддержке Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии по решению правительства РФ АО «ОССЗ» перешел в государственную собственность. Единственным участником общества стал ФГУП «Росморпорт».