Во Владивостокском морском порту ввели в эксплуатацию новый рыбный терминал

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ООО «Диомидовский рыбный порт» (ДРП) построило и ввело в эксплуатацию новый рыбный терминал в морском порту Владивосток, позволяющий переваливать около 150 тысяч тонн рыбопродукции в год. Проект реализован в рамках соглашения, подписанного с ФГУП «Нацрыбресурс».

В ноябре 2016 года «Нацрыбресурс» провел аукцион на право заключения договора аренды на федеральное имущество — причалы № 1 и № 2 протяженностью более 290 метров в порту Владивосток.

Победителем аукциона было признано ООО «Диомидовский рыбный порт», которое, согласно принятым обязательствам, должно было обеспечивать поддержание причалов в надлежащем техническом состоянии, а также построить на своей территории холодильные мощности для хранения рыбы и морепродуктов вместимостью не менее 5 тысяч тонн.

«Свои обязательства ДРП выполнил. Построенный холодильный комплекс рассчитан на 6 тысяч тонн единовременного хранения. Комплекс расположился в середине бухты Диомид, которая защищена от всех ветров, что позволяет ставить суда к причалам практически в любую погоду», — пояснили в компании.

Это самый современный логистический комплекс для перевалки рыбной продукции, по своим характеристикам он не уступает зарубежным рыбным терминалам. Холодильный комплекс включает в себя три морозильные камеры разной ёмкости, причалы и погрузочно-разгрузочные площадки.

Новый современный холодильный комплекс ориентирован на развитие в России торговли премиум-продукцией через систему аукционных торгов и организацию в Приморье первых аукционов по продаже икры минтая и морепродуктов. В составе холодильного комплекса имеется специально оборудованное помещение, где покупатели и продавцы смогут провести инспекцию рыбопродукции. Представители компании «Диомидовский рыбный порт» заявили, что готовы обеспечить приём и размещение иностранных и отечественных покупателей, которые будут заниматься инспекциями продукции на холодильном комплексе, если клиентам это будет необходимо.

«Основные поставки рыбы сегодня происходят в иностранные порты, — рассказывает генеральный директор ДРП Павел Николаев. — Считается, что они более современные, при этом они ближе к рынкам сбыта. Однако нужно менять эту практику и создавать рыночные привлекательные условия для российского рыбака. Организация аукционов по реализации российской икры минтая — это шаг в этом направлении. Настало время развивать отечественный логистический потенциал.

Вспомним, что было 2 месяца назад. Из-за пандемии коронавируса Китай и Корея приостановили приём российской рыбы. Суда с продукцией стояли и не могли выгрузиться в иностранных портах. Транспортный коллапс в портах Азии, даже приводил к приостановке минтаевого промысла. Теперь ни у кого не должно быть сомнений, что в стране нужно создавать собственные рыбные терминалы, обеспечивать их загрузку рыбной продукцией, строить и новые рыбоперерабатывающие заводы. Это задача как бизнеса, так и государства.

Если проект по организации аукционной площадке будет реализован, то мы готовы построить и вторую очередь холодильного комплекса на 6 тысяч тонн. Надеемся, что регулятор поддержит создание аукционной площадки».

Рассчитан комплекс и на сотрудничество с береговыми заводами и фабриками Камчатки и Сахалина, которые производят филе белой и красной рыбы, а также иную продукцию, которая идёт на внутренний рынок.