Ученые из Сарова создали аппарат для лечения больных коронавирусом оксидом азота

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Этот медицинский аппарат создавали … физики. Саровские ученые разработали по сути портативную установку по производству оксида азота из воздуха, которым мы дышим. Сам оксид азота начали применять в медицине для лечения пациентов с кислородной недостаточностью несколько десятков лет назад. Использовали баллоны с этим газом.И только саровское ноу-хау вырабатывает оксид азота из воздуха и очищает его до медицинской чистоты прямо у постели больного.

Клинические испытания аппарата в Петербурге успешно завершились 20 апреля, несколько дней назад был представлен отчет в Росздравнадзор. Теперь свою очередь ждут и нижегородские врачи. После разрешения Роспотребнадзора они смогут использовать аппарат в рамках клинических испытаний и в Нижегородской области

Виктор Селемир — Директор научно-производственного центра физики РФЯЦ, член-корреспондент РАН — Аппарат предназначался для кардиоцентров. Одна из проблем, которая есть у кардиобольных — у многих из них повышается давление в малом круге кровообращения. И это часто является причиной отказа от операции. Оксид азота оказался эффективен и при лечении коронавирусных больных. Он расширяет спазмированные сосуды легких, усиливая кровоток. Количество кислорода в крови увеличивается, а это способствует более быстрому восстановлению. Если проще — становится легче дышать.

Уникальный аппарат готовятся применять и нижегородские врачи. Наталья Заречнова — Заместитель главного врача по медицинской части, врач анестезиолог-реаниматолог Клинической больницы № 2 ПОМС ФМБА России — Оксид азота может помогать именно в острой фазе заболевания, может улучшать оксигенацию, работу легких. Тем самым может быть даже не доводить пациентов до искусственной вентиляции легких. А если они уже находятся на искусственной вентиляции легких, то будет помогать отлучать от респиратора, вставая на путь выздоровления. Вдохновителем саровских ученых стал всемирно известный пульмонолог, академик Российской академии наук Александр Чучалин. Именно он несколько лет назад поставил задачу начать вырабатывать оксид азота прямо у постели больного.

В 2017-ом году был создан первый образец генератора. Александр Чучалин — Заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, пульмонолог, академик РАН — Создан электрогенератор портативный, который способен вырабатывать оксид азота.Это сочетание двух газов — гелия и оксид азота. Это поможет бороться с химическим пневмонитом, который возникает у больных на этом этапе.

Аппарат «Тианокс» синтезирует оксид азота в газовом разряде из окружающего воздуха непосредственно во время проведения терапии. Для работы аппарата нужно только электричество, потребляемая мощность — не более 100 Вт. Разработка саровских ученых оказалась полезна и при лечении коронавируса. Медики предполагают, что при воспалении легких, которое развивается под воздействием коронавируса, у пациентов начинается тромбоз мелких сосудов в легких.

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Авторы уже получили заказ от «Росатома» на изготовление 50 приборов к концу июня 2020 года.

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