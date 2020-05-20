«КАМАЗ» выпустил первые грузовики на СПГ с двумя криобаками

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На «КАМАЗе» освоено производство полностью газовых тягачей КАМАЗ-5490 на сжиженном природном газе (СПГ) с двумя криобаками. Изготовлены первые шесть автомобилей новой модификации.

В феврале на автомобильном заводе были изготовлены первые два автомобиля КАМАЗ-5490 на СПГ уже не с одним, как ранее, а с двумя криогенными баками. В марте произведено ещё четыре единицы такой техники. Технические характеристики этих моделей ни в чём не уступают дизельным аналогам, имеют мощность двигателя 400 л.с. и автономный пробег с полной загрузкой более 1400 км.

КАМАЗ-5490 на СПГ с двумя криогенными баками — это инновационный продукт с применением высоких технологий. К примеру, только система питания включает криогенную ёмкость, которая представляет собой технически сложное изделие, где газ хранится при температуре минус 160 градусов. Также стоит отметить набор наукоемких компонентов для преобразования СПГ в нормальное состояние и обеспечения безопасности и другие особенности автотехники.

Отмечен высокий интерес потребителей к этим автомобилям: перевозчики уже ждут современные тягачи этой модификации, которые за счёт экономии на топливе позволяют радикально снизить стоимость владения и обеспечить их владельцам существенные преимущества на высококонкурентном рынке магистральных перевозок. Первую партию автомобилей КАМАЗ на СПГ с двумя криобаками планируется использовать для проведения тестовой эксплуатации у ряда перевозчиков, чтобы подтвердить высокую эффективность этой техники на практике.

«Наибольший эффект от использования природного газа достигается на магистральных тягачах, так как они расходуют в 3-4 раза больше топлива, чем другие виды автомобильного транспорта. Причём речь не только об экономичности этого вида топлива, что важно для перевозчиков, но и об экологичности, что важно для всех. Поэтому на „КАМАЗе“ реализуется программа приоритетного освоения тягачей КАМАЗ-5490 на природном газе, — рассказал директор по газомоторной технике ПАО „КАМАЗ“ Евгений Пронин. — Принимая во внимание, что сеть газовых заправок на основных дорогах находится в стадии формирования и пока недостаточно плотная, в компании, в первую очередь, было организовано серийное производство газодизельных тягачей КАМАЗ-5490 на компримированном природном газе (КПГ), которые пользуются большим спросом и их выпущено уже более пяти тысяч».

Руководитель также отметил, что сейчас основной тренд в автомобильных магистральных перевозках заключается в переходе к использованию сжиженного природного газа, что позволяет разместить на борту автомобиля максимально большое количество газомоторного топлива и достигнуть пробегов на одной заправке, сопоставимых с дизельными аналогами. Сегодня в стране идёт работа по развитию сети СПГ заправок на трассах и малотоннажному производству сжиженного природного газа, предназначенного для использования в качестве моторного топлива. Уже действует достаточное количество СПГ заправок на трассах М10 и М11, а в 2021 году заправочная сеть сжиженным природным газом будет создана на магистралях М4, М5 и М7. Также стоит отметить государственные программы субсидирования ускоренного развития сети заправок сжиженным природным газом для роста рынка газомоторной техники в России.

Предвосхищая этот вектор развития, «КАМАЗ» ещё в 2017 году организовал серийное производство автомобилей на СПГ поколения К3. В 2019 году разработан и сертифицирован тягач КАМАЗ-5490 (представитель поколения К4) с одним криогенным баком, работающий полностью на сжиженном природном газе. В 2020 году освоено производство газовых тягачей КАМАЗ-5490 на СПГ с двумя криобаками. Кроме того, в компании реализуется программа разработки и освоения модельного ряда газовых тягачей КАМАЗ-5490, построенного на основе модульного подхода, когда на едином шасси созданы различные конфигурации топливной системы: с одним криобаком, с двумя криобаками, с двумя кассетами КПГ, с комбинацией из кассеты КПГ и криобака.

Необходимо отметить, что законодательство допускает использование газомоторной техники для перевозки опасных грузов, в этой связи модельный ряд тягачей имеет комплектации, соответствующие требованиям ДОПОГ. Такой подход позволяет потребителю выбрать оптимальную для состояния заправочной сети на его маршрутах комплектацию газомоторного тягача КАМАЗ-5490.

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