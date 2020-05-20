Заводы кооперации ОАК завершают сборку ключевых агрегатов опытного самолета Ил-114-300

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Заводы ОАК (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках производственной кооперации по созданию нового пассажирского самолета Ил-114-300 завершают изготовление и сборку агрегатов для опытного самолета, создаваемого по серийным технологиям. Ил-114-300 — полностью отечественный самолет, разработанный инженерами и конструкторами ПАО «Ил». Воздушное судно рассчитано на пассажировместимость до 68 мест. Самолет предназначен для региональных перевозок и ориентирован, прежде всего, на внутренний рынок. Он может использоваться для обеспечения авиационной мобильности населения, в том числе, в районах Севера, Дальнего Востока и Сибири.

На производственных площадках РСК «МиГ» (в составе ОАК) ведется изготовление крупногабаритных агрегатов нового самолета и завершается монтаж стенда автоматической стыковки для осуществления финальной сборки. На нижегородском авиастроительном заводе «Сокол» завершено изготовление трех первых отсеков фюзеляжа для опытной машины. До конца мая их планируется передать для окончательной сборки, которая будет осуществляться на Луховицком авиационном заводе им. П.А. Воронина. В кооперации по созданию нового регионального самолета участвуют заводы ОАК — АО «Авиастар-СП» и ПАО «ВАСО». В Ульяновске для нового самолета изготавливают панели фюзеляжа, двери, люки, в Воронеже — крыло, хвостовое оперение и мотогондолы. Производство осуществляется на базе созданных в рамках трансформации индустриальной модели ОАК центров специализации.

На ВАСО производится порядка 40 процентов комплектующих планера самолета. В настоящий момент в производстве комплект агрегатов для опытной машины. В частности, ведутся работы по сборке хвостового оперения — киля с рулём направления и стабилизатора с рулём высоты, изготавливаются детали для агрегатов управления механизации крыла и мотогондолы, осуществляется сборка консолей крыла."Поставщиками систем и оборудования являются ведущие российские производители. Ил-114-300 строится полностью из отечественных комплектующих и будет оснащаться оборудованием на российской элементной базе, — отметил директор департамента управления авиационными программами ПАО «ОАК» Сергей Каменский.Ил-114-300 — это универсальная транспортная платформа, которая обеспечивает возможность создания на базе пассажирского семейства самолетов различного применения — грузового, комбинированного грузопассажирского, самолетов специальной авиации (медицинского, самолета аэрофотосъемки и др.), самолета на лыжно-колесном шасси. Технические характеристики воздушного судна позволяют эксплуатировать его в сложных климатических условиях, при слабой аэродромной инфраструктуре, в том числе, на неподготовленных грунтовых ВПП.Новый турбовинтовой самолет Ил-114-300, оснащенный современными оборудованием и системами позволит заменить в парках региональных авиакомпаний устаревшие самолеты марки «Ан» и импортные самолеты подобного класса. Воздушное судно создается в кооперации с ведущими российскими разработчиками систем и оборудования, наиболее значительный объем которых поставляется предприятиями Госкорпорации Ростех.