Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

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Разгонный блок «Фрегат» вывел на расчетную орбиту космический аппарат Минобороны России. Об этом сообщили в пятницу журналистам в военном ведомстве.

«Разгонный блок „Фрегат“ успешно вывел на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России», — отметили в ведомстве.

По данным министерства, старт ракеты «Союз-2.1б» и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала в пятницу в 10:31 мск с космодрома Плесецк. Все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме. Это третий пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2020 году.