Северная верфь спустила на воду фрегат «Адмирал Головко»
22 мая, на судостроительном заводе «Северная верфь» состоялся спуск на воду фрегата «Адмирал Головко» — третьего представителя проекта 22350, разработанного конструкторами Северного ПКБ (входит в ОСК).
В ближайшее время на корабле приступят к корпусодостроечным и электромонтажным работам, монтажу судовых систем, систем энергетической установки, а также механического оборудования. Планируется, что швартовные испытания фрегата начнутся в июне 2021 года, а в начале 2022-го выйдет на ходовые испытания, осенью того же года будет передан ВМФ РФ.
Стоит отметить, что «Адмирал Головко» — перый фрегат проекта 22350 с отечественными газотурбинными двигателями. На двух первых кораблях («Адмирал Горшков» и «Адмирал флота Касатонов») в качестве форсажных двигателей применены газотурбинные установки украинского предприятия «Зоря — Машпроект».
Фрегат проекта 22350 — справка
Разработчик проекта — Северное ПКБ
Предназначен для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, дозорной службой, охраны государственных границ, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана.
Водоизмещение — 5 тыс. т
Длина — 135 м
Ширина — 16 м
Скорость — до 29 узлов
Дальность плавания — 4,5 тыс. миль
Автономность — 30 сут.
Экипаж — от 170 чел.
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