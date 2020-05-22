Северная верфь спустила на воду фрегат «Адмирал Головко»

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22 мая, на судостроительном заводе «Северная верфь» состоялся спуск на воду фрегата «Адмирал Головко» — третьего представителя проекта 22350, разработанного конструкторами Северного ПКБ (входит в ОСК).

В ближайшее время на корабле приступят к корпусодостроечным и электромонтажным работам, монтажу судовых систем, систем энергетической установки, а также механического оборудования. Планируется, что швартовные испытания фрегата начнутся в июне 2021 года, а в начале 2022-го выйдет на ходовые испытания, осенью того же года будет передан ВМФ РФ.

Стоит отметить, что «Адмирал Головко» — перый фрегат проекта 22350 с отечественными газотурбинными двигателями. На двух первых кораблях («Адмирал Горшков» и «Адмирал флота Касатонов») в качестве форсажных двигателей применены газотурбинные установки украинского предприятия «Зоря — Машпроект».

Фрегат проекта 22350 — справка

Разработчик проекта — Северное ПКБ

Предназначен для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, дозорной службой, охраны государственных границ, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана.

Водоизмещение — 5 тыс. т

Длина — 135 м

Ширина — 16 м

Скорость — до 29 узлов

Дальность плавания — 4,5 тыс. миль

Автономность — 30 сут.

Экипаж — от 170 чел.