«Клинцовский автокрановый завод» отправил партию автокранов серии КС-55713-1К-4 В в Белоруссию
В декабре 2019 года крупнейшая компания Республики Беларусь открытое акционерное общество «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» приобрело партию автокранов серии КС-55713-1К-4 В грузоподъемностью 25 тонн в комплектации:
— кабина шасси со спальным местом;
— электропропорциональное управление (джойстики) с подъемной кабиной крановщика;
— дополнительный отдельно возимый противовес 4,5 т.;
— автономный воздушный отопитель кабины шасси КАМАЗ (теплопроводность 2,2 кВт);
— антикоррозийная обработка внутренних и скрытых полостей, стыков элементов, сварочных швов (шасси КАМАЗ и кранового оборудования);
— многослойное лакокрасочное покрытие крановой установки.
Производство имеет в своем автопарке не один автокран различных производителей, но изучив технические параметры и проанализировав возможности всех машин остановило свой выбор на торговой марке «КЛИНЦЫ».
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