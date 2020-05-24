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Экспорт

«Клинцовский автокрановый завод» отправил партию автокранов серии КС-55713-1К-4 В в Белоруссию

 © oaokaz.ru

В декабре 2019 года крупнейшая компания Республики Беларусь открытое акционерное общество «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» приобрело партию автокранов серии КС-55713-1К-4 В грузоподъемностью 25 тонн в комплектации:

— кабина шасси со спальным местом;

— электропропорциональное управление (джойстики) с подъемной кабиной крановщика;

 — дополнительный отдельно возимый противовес 4,5 т.;

— автономный воздушный отопитель кабины шасси КАМАЗ (теплопроводность 2,2 кВт);

— антикоррозийная обработка внутренних и скрытых полостей, стыков элементов, сварочных швов (шасси КАМАЗ и кранового оборудования);

— многослойное лакокрасочное покрытие крановой установки.

Производство имеет в своем автопарке не один автокран различных производителей, но изучив технические параметры и проанализировав возможности всех машин остановило свой выбор на торговой марке «КЛИНЦЫ».

Источник: http://oaokaz.ru/news/2019-12/news267.html

Клинцовский автокрановый завод, Белоруссия
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