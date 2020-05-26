СНСЗ приступил к резке металла для первого пассажирского судна проекта А45-90.2
На Средне-Невском судостроительном заводе (расположен в Санкт-Петербурге, входит в состав Объединённой судостроительной корпорации) начались работы по резке металла для строительства первого пассажирского судна проекта А45-90.2. Закладка пассажирского теплохода ожидается в июле 2020 года.
Работы выполняются в рамках ранее заключенного контракта между АО «СНСЗ» и ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» на строительство двух пассажирских судов класса «река-море». Построенные СНСЗ суда будут работать на социально значимом маршруте «Красноярск — Дудинка — Красноярск» на реке Енисей.
Теплоход проекта А45-90.2 представляет собой однокорпусное судно с тремя пассажирскими палубами, прогулочной палубой, рулевой рубкой, расположенной в носовой части на второй палубе, с кормовым расположением машинного отделения, трехвальной дизельной энергетической установкой.
Пассажирские суда этого проекта предназначены для перевозки 245 пассажиров в комфортабельных каютах на маршруте протяженностью до 5000 км. Особую роль в проекте играет безопасность, экономическая эффективность и высокий уровень комфорта, отвечающий современным мировым стандартам.
На борту судна будут размещены ресторан, бар, фитнес комплекс с двумя саунами, деловой офис и камеры хранения. Для пассажиров на трёх палубах судна предусмотрены четырёхместные каюты III класса, трансформируемые двух-четырёхместные каюты II класса, каюты I класса и класса люкс, а также каюта для лиц с ограниченными возможностями.
Важной особенностью судна является возможность доставки пассажиров на берег и доставка пассажиров с берега на борт судна в условиях необорудованного причала. Для этого проект предусматривает размещение на судне быстроходного катера, который̆ также может использоваться в качестве разъездного средства.
Постоянно растущий спрос на перевозки по внутренним водным путям и высокая степень износа действующего пассажирского флота в этом классе делает проект А45-90.2 особенно востребованным. Компоновка и конструктивные особенности позволяют этим пассажирским судам успешно работать в большинстве регионов страны.
По условиям контракта суда должны будут быть переданы заказчику в 2023 и 2024 гг. Строительство пассажирских судов проекта А45-90.2 станет крупнейшим гражданским заказом в истории Средне-Невского судостроительного завода. Этим проектом верфь открывает не только новое направление в своей производственной деятельности, но и делает большой шаг к масштабному обновлению парка отечественных гражданских судов.
Основные характеристики пассажирского судна проекта А45-90.2:
Длина габаритная, м — 99,0
Ширина габаритная, м — 14,9
Высота борта, м — 4,2
Осадка габаритная, м — не более 2,0
Надводный̆ габарит с заваленной̆ мачтой̆, м — не более 14,2
Экипаж, чел — 41
Автономность, сут. — 15
Скорость хода, уз. — 12,4
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