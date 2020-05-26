СНСЗ приступил к резке металла для первого пассажирского судна проекта А45-90.2

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На Средне-Невском судостроительном заводе (расположен в Санкт-Петербурге, входит в состав Объединённой судостроительной корпорации) начались работы по резке металла для строительства первого пассажирского судна проекта А45-90.2. Закладка пассажирского теплохода ожидается в июле 2020 года.

Работы выполняются в рамках ранее заключенного контракта между АО «СНСЗ» и ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» на строительство двух пассажирских судов класса «река-море». Построенные СНСЗ суда будут работать на социально значимом маршруте «Красноярск — Дудинка — Красноярск» на реке Енисей.

Теплоход проекта А45-90.2 представляет собой однокорпусное судно с тремя пассажирскими палубами, прогулочной палубой, рулевой рубкой, расположенной в носовой части на второй палубе, с кормовым расположением машинного отделения, трехвальной дизельной энергетической установкой.

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Пассажирские суда этого проекта предназначены для перевозки 245 пассажиров в комфортабельных каютах на маршруте протяженностью до 5000 км. Особую роль в проекте играет безопасность, экономическая эффективность и высокий уровень комфорта, отвечающий современным мировым стандартам.

На борту судна будут размещены ресторан, бар, фитнес комплекс с двумя саунами, деловой офис и камеры хранения. Для пассажиров на трёх палубах судна предусмотрены четырёхместные каюты III класса, трансформируемые двух-четырёхместные каюты II класса, каюты I класса и класса люкс, а также каюта для лиц с ограниченными возможностями.

Важной особенностью судна является возможность доставки пассажиров на берег и доставка пассажиров с берега на борт судна в условиях необорудованного причала. Для этого проект предусматривает размещение на судне быстроходного катера, который̆ также может использоваться в качестве разъездного средства.

Постоянно растущий спрос на перевозки по внутренним водным путям и высокая степень износа действующего пассажирского флота в этом классе делает проект А45-90.2 особенно востребованным. Компоновка и конструктивные особенности позволяют этим пассажирским судам успешно работать в большинстве регионов страны.

По условиям контракта суда должны будут быть переданы заказчику в 2023 и 2024 гг. Строительство пассажирских судов проекта А45-90.2 станет крупнейшим гражданским заказом в истории Средне-Невского судостроительного завода. Этим проектом верфь открывает не только новое направление в своей производственной деятельности, но и делает большой шаг к масштабному обновлению парка отечественных гражданских судов.

Основные характеристики пассажирского судна проекта А45-90.2:

Длина габаритная, м — 99,0

Ширина габаритная, м — 14,9

Высота борта, м — 4,2

Осадка габаритная, м — не более 2,0

Надводный̆ габарит с заваленной̆ мачтой̆, м — не более 14,2

Экипаж, чел — 41

Автономность, сут. — 15

Скорость хода, уз. — 12,4