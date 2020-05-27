Начались продажи двух новых версий ГАЗ Садко Next

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13 мая ГАЗ объявил официальный старт продаж новых версий вездехода Садко Next: 1) с удлиненной колесной базой и однорядной кабиной (ГАЗ С41А43), 2) с удлиненной базой и двухрядной семиместной кабиной (ГАЗ С42А43). На самом деле семиместный Садко Next есть в наличии у дилеров с конца марта, по каким-то своим причинам ГАЗ повременил с объявлением старта его продаж.

По сравнению со стандартной версией длина колесной базы увеличена с 3770 до 4515 мм, а общая длина автомобиля — с 6530 до 7290 мм. Грузоподъемность автомобиля (по шасси) составляет 2,95 т (удлиненная база, однорядная кабина) или 2,77 т (удлиненная база, двухрядная кабина). Заводское удлинение рамы обеспечивает прочность всей конструкции.

У «двухрядника» задний ряд сидений можно легко трансформировать в спальное место. Дополнительный ящик под сиденьями позволяет разместить личные вещи водителя или членов рабочей бригады.

Стандартный Садко Next продается с августа 2019 года. Все семейство оснащается турбодизелем ЯМЗ-534-43 (4,4 литра, мощность — 149 л.с., крутящий момент — 490 Нм). Коробка передач — механическая, 5-ступенчатая. По мостам и раме новинка унифицирована со старым Садко ГАЗ-3308, который выпускался в 1999-2020 годах, однако в остальном Садко Next — полностью новый автомобиль.

Машина обладает высоким клиренсом (315 мм), понижающей передачей, блокировками дифференциалов переднего и заднего мостов, системой подкачки шин. Управление раздаточной коробкой (включение переднего моста или понижающей передачи) осуществляется здесь при помощи кнопок на панели приборов, а не напольных рычагов. В автомобиле применено новое рулевое управление интегрального типа и полностью пневматическая тормозная система. Благодаря возможности подкачки воздуха от компрессора система сохраняет работоспособность даже при небольшой разгерметизации. Предусмотрена возможность отбора воздуха для различных надстроек, подкачки шин и подключения тормозной системы прицепа.

Опционально автомобиль может быть укомплектован вторым топливным баком объемом 95 л, лебедкой, наружным воздухозаборником, дополнительным отопителем и кондиционером. Подрессоренное водительское сиденье (с регулировкой по весу), электростеклоподъемники и электроподогрев зеркал входят в базовую комплектацию.

© azgaz.ru

Цена Садко Next с двухрядной кабиной — от 2 650 000 рублей, цена на удлиненный «однорядник» предоставляется по запросу.

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