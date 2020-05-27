Новый многофункциональный токарный обрабатывающий центр «Саста» НТ500

Многофункциональный токарный обрабатывающий центр НТ500 является новейшей разработкой станкозавода «Саста». Данная модель отличается современным дизайном, высокой динамикой и точностью и ориентирована, прежде всего, на токарно-фрезерную обработку деталей сложного профиля.

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Диаметр устанавливаемой заготовки над станиной составляет 700 мм. Диаметр обработки над суппортом — 600 мм. Расстояние между центрами — до трех метров.

Динамические возможности модели определяются частотой вращения шпинделя — до 5000 об/мин и скоростью быстрых перемещений по осям — до 24 м/мин.

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Мощность привода вращения инструмента и частота вращения инструмента в зависимости от исполнения достигает 5,5 киловатт и 4000 оборотов в минуту соответственно.

Станки исполнением Ф4 от Ф3 отличаются наличием приводного инструмента и осью Y с ходом 110 мм.

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Для реализации комплексной обработки заготовки за один установ имеется исполнение центра с противошпинделем и управляемыми гидролюнетами.

В основе модели лежит цельнолитая наклонная, под 45 градусов, чугунная станина, оптимизированная методом конечных элементов.

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Концепцию надежного и точного станка дополняют первоклассные комплектующие, а именно: беззазорный планетарный редуктор и 12ти-позиционная револьверная голова фирма Baruffaldi, производства Италии; прецизионные роликовые направляющие качения фирмы Schneeberger, производства Германии; ШВП Bosh-Rexrot, производства Германии; и подшипника качения NSK, производства Японии.

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Станки комплектуются системами ЧПУ производства Fanuc и Siemens и широким 15ти дюймовым экраном.

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Многофункциональные токарные центра «Саста» серии НТ500, благодаря своей универсальности и гибкости, идеально подходят для применения в различных индустриальных секторах, в особенности для авиакосмической промышленности, в автомобильной и приборостроительной промышленности.

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