«Горыныч» на «Эльбрусе»: две, три и шесть голов

Немножко новостей об Альте на Эльбрусе: оказывается, так ни разу и не писал про наши наработки по теме «Горыныч», а зря.

Если вкратце, то к одному компьютеру можно подключить несколько групп «монитор+клавиатура+мышь» и настроить его так, чтобы могли работать одновременно несколько пользователей. Такие конфигурации применяются и на x86, но на e2k особенно привлекательны из-за пока что достаточно высокой цены системного блока -- позволяя кратно снизить стоимость одного рабочего места.

Поэтому наш дистрибутив Альт Рабочая станция для Эльбрус снабжён базовой поддержкой двухместных конфигураций на «Эльбрус 801-РС» ещё с октября 2018 года, а дополнительные эксперименты поставлены с трёхместным вариантом («Эльбрус-801», однопроцессорная серверная плата) и даже шестиместным («Эльбрус-802», двухпроцессорная материнская плата с большим количеством PCIe-разъёмов).



шестиглавый "Горыныч"

© 0x1.tv

Сейчас реализован вариант на индивидуальных GPU как наиболее технологичный, надёжный и производительный: при нём под каждое место требуется установить отдельную видеокарту. Известен и вариант с применением раздельных видеовыходов, которых на нынешних адаптерах обычно два-три, но он более «капризный».



выводы полудюжины видеокарт крупным планом

© 0x1.tv

Да и сам я работаю на двухместном варианте «Эльбрус 801-РС», который отличается от базовой комплектации добавлением Radeon R5 230, аналогичного штатному, и ещё по мелочи; с этой же машинки традиционно пишу эту новость:



слева стендовый, справа мои...

© 0x1.tv

К слову, тут можно заметить ещё одну выгодную сторону применения отдельных видеокарт -- каждое место может быть ещё и многомониторным, причём без каких-либо дополнительных тонкостей настройки. Например, меня ежедневно выручают два основных монитора плюс вспомогательный портретник; а крайний левый экран вместе со средствами ввода подключен через KVM ко второму месту и стенду, который состоит из притаившегося внизу «Эльбрус 101-РС» и порой из других понадобившихся систем.

Благодарю коллег из МЦСТ за по сути специально ими изготовленную и настроенную экспериментальную машину для шестиместного варианта, а также наших партнёров «Норси-Транс» за предоставленный для стендовой проверки ПК на базе серверной платы «Эльбрус-801».



три карты

© 0x1.tv

PS: а в целом -- наш текущий репозиторий разработки движется в направлении новой стабильной платформы, ну и пакетная база для e2k делает рывок туда же. Уже переехали на ядро Linux 4.9 и компилятор lcc 1.23, продолжаем обновление библиотек и прикладных программ.

PPS: на второе место всё ещё есть вакансия ;-)