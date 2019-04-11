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Информационные технологии

«Горыныч» на «Эльбрусе»: две, три и шесть голов

Немножко новостей об Альте на Эльбрусе: оказывается, так ни разу и не писал про наши наработки по теме «Горыныч», а зря.

Если вкратце, то к одному компьютеру можно подключить несколько групп «монитор+клавиатура+мышь» и настроить его так, чтобы могли работать одновременно несколько пользователей. Такие конфигурации применяются и на x86, но на e2k особенно привлекательны из-за пока что достаточно высокой цены системного блока -- позволяя кратно снизить стоимость одного рабочего места.

Поэтому наш дистрибутив Альт Рабочая станция для Эльбрус снабжён базовой поддержкой двухместных конфигураций на «Эльбрус 801-РС» ещё с октября 2018 года, а дополнительные эксперименты поставлены с трёхместным вариантом («Эльбрус-801», однопроцессорная серверная плата) и даже шестиместным («Эльбрус-802», двухпроцессорная материнская плата с большим количеством PCIe-разъёмов).

  • шестиглавый "Горыныч"
  • шестиглавый "Горыныч"
  •  © 0x1.tv

Сейчас реализован вариант на индивидуальных GPU как наиболее технологичный, надёжный и производительный: при нём под каждое место требуется установить отдельную видеокарту. Известен и вариант с применением раздельных видеовыходов, которых на нынешних адаптерах обычно два-три, но он более «капризный».

  • выводы полудюжины видеокарт крупным планом
  • выводы полудюжины видеокарт крупным планом
  •  © 0x1.tv

Да и сам я работаю на двухместном варианте «Эльбрус 801-РС», который отличается от базовой комплектации добавлением Radeon R5 230, аналогичного штатному, и ещё по мелочи; с этой же машинки традиционно пишу эту новость:

  • слева стендовый, справа мои...
  • слева стендовый, справа мои...
  •  © 0x1.tv

К слову, тут можно заметить ещё одну выгодную сторону применения отдельных видеокарт -- каждое место может быть ещё и многомониторным, причём без каких-либо дополнительных тонкостей настройки. Например, меня ежедневно выручают два основных монитора плюс вспомогательный портретник; а крайний левый экран вместе со средствами ввода подключен через KVM ко второму месту и стенду, который состоит из притаившегося внизу «Эльбрус 101-РС» и порой из других понадобившихся систем.

Благодарю коллег из МЦСТ за по сути специально ими изготовленную и настроенную экспериментальную машину для шестиместного варианта, а также наших партнёров «Норси-Транс» за предоставленный для стендовой проверки ПК на базе серверной платы «Эльбрус-801».

  • три карты
  • три карты
  •  © 0x1.tv

PS: а в целом -- наш текущий репозиторий разработки движется в направлении новой стабильной платформы, ну и пакетная база для e2k делает рывок туда же. Уже переехали на ядро Linux 4.9 и компилятор lcc 1.23, продолжаем обновление библиотек и прикладных программ.

PPS: на второе место всё ещё есть вакансия ;-)

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  • Есть метка на карте
  • shigorin
  • 11.04.201921:45
  • 5
  • Хэштэг: e2k-alt-linux
Горыныч, Эльбрус, МЦСТ, Базальт СПО, Норси-Транс, импортозамещение, записки с эльбруса
  • Дмитрий Ломаев Дмитрий Ломаев
    11.04.1923:25:46

    ништяк, куча народу сидит и работает с нетребовательными приложениями ворд, ексель, браузер, а сидят на зверских и дорогих машинах, в «моих документах» видел одно время моники эпловские стояли, там один моник кучу денег стоит

    #1121851
    • Нет аватара Захарка
      12.04.1900:17:37

      Ну эксель я бы не назвал нетребовательным — попробуйте в нем замутить более-менее сложную сводную таблицу, тут и Core i7 пешком ходить будет.

      #1121856
      • Нет аватара elron
        12.04.1901:19:42

        лучше было бы сказать что приложение не должно быть сильно требовательным (потому как выполняемые екселем операции примитивны). а сколько ресурсов ему требуется по факту --- вопрос криворукости разработчиков.

        одно точно --- эльбрус должен потянуть такую нагрузку (и даже гораздо большую).

        #1121863
        • Vladimir Dyuzhev Vladimir Dyuzhev
          12.04.1902:59:46

          а сколько ресурсов ему требуется по факту --- вопрос криворукости разработчиков.

          Огромные таблицы с данными — это реальность, данная нам в ощущениях. По хорошему, вместо них пользователю бы уже нужны разные специализированные аналитические платформы, но по факт — грузят данные в эксель и вертят там ими, как могут. Поэтому иногда производительность нужна, хотя и в основном только в моменты пересчёта.

          Отредактировано: Vladimir Dyuzhev~02:59 12.04.19
          #1121869
  • Vladimir Dyuzhev Vladimir Dyuzhev
    12.04.1903:03:26

    но на e2k особенно привлекательны из-за пока что достаточно высокой цены системного блока -- позволяя кратно снизить стоимость одного рабочего места.

    Хитро! :D

    В принципе, интересная мысль — в типичных планировках рабочих мест «открытого офиса» поставить мощный комп в центре четырёх мест, и работники даже разницы не увидят. Главное — отучить нажимать Reset :D

    #1121870
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