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Транспорт и логистика

Саратовские больницы получили 13 новых реанимобилей

 © probalakovo.ru

05.06.2020 г. были переданы 13 новых автомобилей «скорой помощи» представителям медицинских учреждений из Саратова, Энгельса, Балаково, Балашова и Вольска. Это 8 реанимобилей на базе UAZ Patriot и 5 — на базе Ford.

 © probalakovo.ru

 © probalakovo.ru

Каждый автомобиль стоит около 4 миллионов рублей. «Мы разработали программу для первичного звена здравоохранения. Программа региональных госгарантий увеличена в этом году более чем на 3 млрд. рублей, 90% этих средств — на укрепление первичного звена. Впервые за много лет будут закуплены МРТ, другое оборудование, которого у нас раньше не было», — пояснили в правительстве региона.
Источник: https://probalakovo.ru/2020/06/05/g...rrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Саратовская область, СМП
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