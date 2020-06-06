Саратовские больницы получили 13 новых реанимобилей

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05.06.2020 г. были переданы 13 новых автомобилей «скорой помощи» представителям медицинских учреждений из Саратова, Энгельса, Балаково, Балашова и Вольска. Это 8 реанимобилей на базе UAZ Patriot и 5 — на базе Ford.

© probalakovo.ru

© probalakovo.ru

Каждый автомобиль стоит около 4 миллионов рублей. «Мы разработали программу для первичного звена здравоохранения. Программа региональных госгарантий увеличена в этом году более чем на 3 млрд. рублей, 90% этих средств — на укрепление первичного звена. Впервые за много лет будут закуплены МРТ, другое оборудование, которого у нас раньше не было», — пояснили в правительстве региона.