Саратовские больницы получили 13 новых реанимобилей
05.06.2020 г. были переданы 13 новых автомобилей «скорой помощи» представителям медицинских учреждений из Саратова, Энгельса, Балаково, Балашова и Вольска. Это 8 реанимобилей на базе UAZ Patriot и 5 — на базе Ford.
Каждый автомобиль стоит около 4 миллионов рублей. «Мы разработали программу для первичного звена здравоохранения. Программа региональных госгарантий увеличена в этом году более чем на 3 млрд. рублей, 90% этих средств — на укрепление первичного звена. Впервые за много лет будут закуплены МРТ, другое оборудование, которого у нас раньше не было», — пояснили в правительстве региона.
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06.06.2021:21:48