«Пензтяжпромарматура» отгрузила атомную арматуру для Индии

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Отгружена партия из 23 задвижек для атомной энергетики. Изделия диаметром от 150 до 800 мм предназначены для 3-го и 4-го блоков строящейся в Индии АЭС «Куданкулам». Груз направился в Санкт-Петербург. Он войдет в состав судовой партии российского оборудования и затем морским путем отправиться до места назначения в город Куданкулам.

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О проекте.

АЭС «Куданкулам" — атомная электростанция в Индии, расположенная на юге индийского штата Тамилнад. На станции работают 2 энергоблока, ведется строительство третьего и четвертого, законтрактовано строительство пятого и шестого. Тип реакторов — ВВЭР-1000. Сооружение АЭС «Куданкулам» ведет ЗАО «Атомстройэкспорт», генеральный проектировщик — ОАО «Атомэнергопроект».

Первое включение в сеть АЭС «Куданкулам» успешно состоялось 22 октября 2013 года в соответствии с программой испытаний на минимальной мощности 160 МВт. В 2015 году были начаты работы по подготовке к сооружению второй очереди АЭС — третьего и четвертого блоков. 1 июня 2017 года подписан контракт на строительство третьей очереди — реакторов № 5 и № 6. Планируемые сроки ввода в эксплуатацию — 2024 и 2025 годы.