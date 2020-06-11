В г. Кемерово открыли детский сад на 125 мест с бассейном и научной лабораторией

© gazeta.a42.ru

Детский сад с бассейном и научной лабораторией открыли в Заводском районе Кемерова. «Академия детства» сможет принять 125 воспитанников.

В детском саду шесть групп, три из них рассчитаны на детей в возрасте от года до трёх лет. Лаборатория «Детский Наукоград» представляет собой обучающий комплекс, где дети будут получать начальные знания о сельском хозяйстве, архитектуре, дизайне, космосе. Бассейн «Дельфинчик» рассчитан в том числе и на самых маленьких воспитанников — его глубина оставляет от 60 до 70 сантиметров.

На строительство и оснащение «Академии детства» были направлены 155,3 млн рублей. В детском саду впервые в Кемерове в каждом помещении установили датчики движения — для охраны в ночное время, а также настроенные на волну МЧС радиоприёмники.

© gazeta.a42.ru

© gazeta.a42.ru

© gazeta.a42.ru

© gazeta.a42.ru

© gazeta.a42.ru