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Детские сады и школы

В г. Кемерово открыли детский сад на 125 мест с бассейном и научной лабораторией

 © gazeta.a42.ru

Детский сад с бассейном и научной лабораторией открыли в Заводском районе Кемерова. «Академия детства» сможет принять 125 воспитанников.

В детском саду шесть групп, три из них рассчитаны на детей в возрасте от года до трёх лет. Лаборатория «Детский Наукоград» представляет собой обучающий комплекс, где дети будут получать начальные знания о сельском хозяйстве, архитектуре, дизайне, космосе. Бассейн «Дельфинчик» рассчитан в том числе и на самых маленьких воспитанников — его глубина оставляет от 60 до 70 сантиметров.

На строительство и оснащение «Академии детства» были направлены 155,3 млн рублей. В детском саду впервые в Кемерове в каждом помещении установили датчики движения — для охраны в ночное время, а также настроенные на волну МЧС радиоприёмники.

 © gazeta.a42.ru

 © gazeta.a42.ru

 © gazeta.a42.ru

 © gazeta.a42.ru

 © gazeta.a42.ru
Источник: https://gazeta.a42.ru/lenta/news/83...-na-125-mest-s-basseynom-i-nauchnoy

Кемеровская область, новый детсад
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