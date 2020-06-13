В Кировской области сдан в эксплуатацию новый свинокомплекс

© kirovreg.ru

Свиноводческий комплекс «Широковцы» в Кирово-Чепецком районе Кировской области сдан в эксплуатацию. Строительство комплекса заняло менее года.

Комплекс оснащён современными технологиями: высокий уровень автоматизации позволяет управлять всеми производственными процессами.

Свиноводческий комплекс рассчитан на 2650 свиноматок и имеет селекционно-генетический центр, который будет заниматься производством племенных животных чистопородных линий. По словам гендиректора АПХ «Дороничи» Константин Гозман, его построили для того, чтобы усилить конкурентные преимущества кировского холдинга на российском рынке и, как следствие, увеличить производство и сбыт продукции.

Инвестиции в проект составили 1,8 млрд рублей.

В качестве налоговых выплат и страховых взносов в бюджеты всех уровней предприятие будет перечислять до 30 млн рублей в год.

© kirovreg.ru

«Нам крайне важно было сократить генетическое отставание от ведущих племенных предприятий России. Сделать это мы могли только за счёт комплектования поголовья животными с высоким генетическим потенциалом из Франции и Нидерландов. Наличие собственного селекционно-генетического центра позволит нам заметно ускорить генетический прогресс и уже в самом ближайшем будущем занять не менее 20% российского рынка по продаже хряков чистых линий, а также продавать до 16 тысяч голов ремонтных свинок в год», — подчеркнул Константин Маркович.

Новый свиноводческий комплекс — это автономное, самодостаточное и хорошо охраняемое производство. Работа организована в формате закрытого предприятия на основе соблюдения всех правил биологической защиты, без доступа в производственные помещения незакреплённого персонала. Въезд автотранспорта извне на территорию свиноводческого комплекса строго запрещён. Внутри периметра комплекса работают только те машины, которые никогда не покидают пределов предприятия.

© kirovnet.ru

Место строительства нового свинокомплекса было определено, исходя из принципа удалённости от мест постоянного проживания людей. Требование по установке санитарно-защитная зоны в тысяче метров от объекта жилья, выполнено компанией неукоснительно.

До начала строительства согласно с установленным порядком были проведены необходимые экологические изыскания. На их основе были разработаны документы по оценке потенциального воздействия объекта на окружающую среду. Также был разработан и прошёл экспертизу проект санитарно-защитной зоны.

По итогам проведённых общественных слушаний вся «экологическая» документация была должным образом утверждена. Также объект прошёл государственную экологическую экспертизу федерального уровня и получил положительное заключение в Западно-Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Площадь земельного участка, на котором построен свиноводческий комплекс — 66 гектаров. Общая площадью комплекса — свыше 70 тысяч кв.м. В структуре свиноводческого комплекса — семь корпусов по выращиванию и откорму свиней, сооружения по обработке производственных стоков, склад, гараж и ряд других вспомогательных зданий и сооружений.

В ходе реализации проекта «Дороничи» обеспечил также обустройство подъездной дороги к новому свинокомплексу, протяжённостью более двух километров методом укладки железобетонных плит. Общая стоимость работ вместе с устройством освещения составила 35 млн. рублей.

«Новый свинокомплекс позволит нам дополнительно увеличить объем производимой свинины на 10 тысяч тонн в год. Рассчитываем, что проект окупится за 7 лет. Объём налоговых выплат и страховых взносов в бюджеты всех уровней составит порядка 30 миллионов рублей в год, — рассказывает Гозман. — Кроме того, ввод в эксплуатацию нового производства позволит создать 65 рабочих мест со средней заработной платой порядка 35 тысяч рублей в месяц».

В ближайшее время в комплекс заселят животных, и он станет закрытым для посетителей в соответствии с ветеринарными требованиями.

© kirovreg.ru

© kirovnet.ru

https://www.kirovreg.ru/news/detail.php?ID=99238