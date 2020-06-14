Девятый МРК «Грайворон» из серии проекта 21631 приступил к швартовным испытаниям

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10 июня девятый из серии малый ракетный корабль проекта 21631 «Грайворон», строящийся на производственных мощностях АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс» (группа компаний АО «Холдинговая компания «Ак Барс»), приступил к прохождению швартовных испытаний.

Зеленодольские судостроители, продолжая работу в условиях действующих ограничений, связанных с COVID-19, предпринимают все необходимое для своевременного выполнения своих обязательств перед государственным заказчиком. Так, согласно указанным в государственном контракте срокам, в апреле текущего года МРК «Грайворон» был спущен на воду. К настоящему времени на корабле завершена установка основных механизмов, выполнены работы по монтажу систем жизнеобеспечения и управления, заводская сдаточная команда приступила к выполнению программы швартовных испытаний корабля. В ходе испытаний специалисты проведут пуски и проверку в работе основных общекорабельных систем и систем главной энергетической установки. Параллельно с пуско-наладочными работами будет проводиться обустройство и отделка жилых и служебных помещений корабля. После завершения программы швартовных испытаний заказ будет отправлен на внешнюю сдаточную базу в г. Новороссийск, где заводская сдаточная команда и экипаж корабля приступят к заводским ходовым, а затем к государственным испытаниям. Передать «Грайворон» Черноморскому флоту судостроители планируют до конца 2020 года в соответствии со сроками государственного контракта.

Малые ракетные корабли проекта 21631, разработки АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро», являются многоцелевыми кораблями класса «река-море» и предназначены для охраны и защиты экономической зоны государств. Они оснащены самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького», входящее в состав АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс», приступило к строительству кораблей данного проекта в 2010 году. В настоящее время восемь кораблей данного проекта — головной «Град Свияжск» и серийные «Углич», «Великий Устюг», «Зеленый Дол», «Серпухов», «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево» и «Ингушетия» — уже несут службу в составе ВМФ России, ведется строительство еще трех единиц проекта — «Град», «Наро-Фоминск» и «Ставрополь».

Стоит отметить, что малые ракетные корабли проекта 21631 — это самая многочисленная серия в современном Военно-морском флоте России. Корабли проекта 21631 показали всему миру мощь российского флота осенью 2015 года, когда нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам террористов в Сирии.