ЦКБМ изготовило и поставило запчасти для АЭС «Дукованы» (Чехия)

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Центральное конструкторское бюро машиностроения (Ленинградская обл., входит в машиностроительный дивизион «Росатома» — «Атомэнергомаш») изготовило и отгрузило комплекты запчастей для главных циркуляционных насосов (ГЦН) АЭС «Дукованы». Кольца блоков уплотнения ГЦН для планово-предупредительного ремонта были изготовлены в рекордно короткие сроки благодаря развитию системы бесперебойного процесса обеспечения производства.

«В рамках программы по обеспечению бесперебойного процесса производства мы изготовили комплекты запчастей для АЭС „Дукованы“ всего за один месяц с соблюдением всех требований к качеству, предъявляемых к продукции. Такие сроки изготовления позволили удовлетворить требования заказчика и обеспечить выполнение планового ремонта АЭС в срок», — отметил Алексей Кузьмин, директор по производству АО «ЦКБМ».

ЦКБМ является российским разработчиком и изготовителем главных циркуляционных насосов (ГЦН) для водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР). Предприятие осуществляет регулярные поставки запасных частей и оказывает необходимую конструкторскую и технологическую поддержку своим заказчикам, обеспечивая сервисное обслуживание насосного оборудования атомных электростанций в России и за ее пределами.