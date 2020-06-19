В Курской области введена первая очередь крупнейшей в Европе мясохладобойни

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В Октябрьском районе Курской области, 18 июня, ввели в строй первую очередь роботизированной мясохладобойни компании «Мираторг». В тестовом режиме запустили цех глубокой термической переработки. Сообщается, что эта линия способна выпускать в год более 138 тысяч тонн колбасных изделий.

В целом, мощность всего нового комплекса, который использует современные, не имеющие аналогов в России, технологии, — 4,5 млн голов в год или 503,5 тыс. тонн продукции в год в убойном весе.

Уже в этом году мясохладобойня даст более 2000 рабочих мест, а при её выходе на плановую мощность будет трудоустроено порядка 4800 человек. При этом инвестор гарантирует достойную зарплату и полный социальный пакет. Еще один немаловажный фактор для социально-экономического развития региона состоит в том, что новое предприятие принесет 3,8 млрд рублей налогов в бюджеты всех уровней.

«Мираторг» позаботился об экологии. На крупнейшей в Европе мясохладобойне установлены высокотехнологичные современные очистные сооружения с многоступенчатой системой очистки стоков.

— В очистные сооружения предприятия проинвестировано порядка 1,5 млрд рублей, — отметил президент АПХ «Мираторг» Виктор Линник.

Колбасу, сделанную на новой линии, обещают доставить покупателям в нынешнем году. В начале 2021-го «Мираторг» запустит вторую очередь объекта — комплекс по убою и обвалке свиней.

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