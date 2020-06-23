На Торжокской обувной фабрике введена в эксплуатацию новая линия пошива заготовок верха обуви

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Новейшая линия LOGIMOVE Semi-Automatic" установлена в одном из исторических корпусов предприятия «Восток-Сервис». Линия представляет собой ленточный конвейер с компьютеризированной системой, который обеспечивает распределение пластиковых корзин с полуфабрикатами заготовок верха обуви посредством непрерывного цикла, следуя заданной последовательности обработки.

Какие возможности дала фабрике новая полуавтоматическая линия?

1. Выпуск широкого ассортимента продукции выполняется легче и быстрее. На одном конвейере можно организовать выпуск нескольких мелкосерийных партий.

2. Цифровая система распределения работ позволяет вести точный учет рабочего времени, исключая простои работников и оборудования.

3. Расчет заработной платы на основе PDM-системы (организационно-техническая система, обеспечивающая управление всей информацией об изделии).

4. Мощность швейного потока увеличилась в 2 раза.

5. В швейный поток встроен процесс с применением экологичных клеев-спреев на водной основе, что дало существенную экономию средств, повысило производительность труда, улучшило условия труда работников.

А. А. Суздалев, директор по производству ГК «Восток-Сервис»: «Запуск новой полуавтоматической линии пошива заготовок верха обуви» позволил нашему предприятию встать на более высокую ступень современных технологий производства обуви, оптимизации производственных процессов, повышения качества выпускаемой продукции. Кроме того, новая линия позволила нам быть более гибкими, расширила возможности в выпуске широкого ассортимента изделий под задачу клиента".