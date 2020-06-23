На «Авиастар-СП» завершено изготовление партии агрегатов на второй опытный самолет Ил-114-300

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На ульяновском самолетостроительном предприятии АО «Авиастар-СП» входит в Дивизион транспортной авиации ПАО «ОАК» в составе Госкорпорации Ростех) завершено изготовление панелей фюзеляжа для нового российского регионального турбовинтового пассажирского самолета Ил-114-300. Агрегаты будут отгружены на Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» — филиал АО «РСК «МиГ».

— В этом году мы уже отправили в Нижний Новгород панели фюзеляжа с целью дальнейшей сборки второго опытного образца самолета Ил-114-300, создаваемого по серийным технологиям, — прокомментировал директор программы по изготовлению авиационной техники АО «Авиастар-СП» Григорий Истомин. — Далее приступим к работам по изготовлению комплектов люков и дверей. Планируем до конца года отправить все агрегаты на второй самолет. Сборка агрегатов в АО «Авиастар-СП» производится полностью по электронным моделям. Она включает в себя поставку необходимых деталей, закладку их в стапель, выполнение клепки на клепальном автомате, установку определенных деталей на изделие, испытания и приемку агрегата заказчиком.

В дальнейшем на предприятии планируется наращивать производство агрегатов для Ил-114-300, согласно производственной программе, утвержденной Дивизионом транспортной авиации ОАК.

На площадке ульяновского авиастроительного завода изготавливаются в сборе панели фюзеляжа (обшивка, стрингеры, обода, компенсаторы), люки и двери.

В кооперации по созданию нового регионального самолета участвуют предприятия ОАК: АО «Авиастар-СП», ПАО «ВАСО», производственные площадки РСК «МиГ» — НАЗ «Сокол» и ЛАЗ им. П.А. Воронина, где уже началась финальная сборка второго опытного образца самолета. Разработчик Ил-114-300 — Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина (ПАО «Ил» — головное предприятие Дивизиона транспортной авиации ОАК).

Самолет предназначен для развития региональных перевозок и ориентирован, прежде всего, на внутренний рынок. Ил-114-300 рассчитан на автономную эксплуатацию в малооборудованных аэропортах, в широком диапазоне климатических и географических условий.

© www.uacrussia.ru

Основные характеристики Ил-114-300: максимальная пассажировместимость — 68 кресел, крейсерская скорость — 500 км/ч, дальность полета с максимальной коммерческой загрузкой — 1400 км, перегоночная дальность — 5000 км, высота полета — до 7600 м.