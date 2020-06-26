В Якутии ведется строительство грузового терминала в поселке Нижний Бестях

В начале 2020 года частью территории опережающего развития «Якутия» стал крупный инвестиционный проект, который реализуется в Мегино-Кангаласском районе республики. Грузовой терминал в поселке Нижний Бестях призван облегчить проблему завоза в Заполярье жизненно важных грузов, которая стала актуальной в последние десятилетия из-за обмеления реки Лены — одной из главных транспортных артерий Якутии.

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Инвестиционный портфель проекта компании «Грузовой терминал Нижний Бестях» составляет 3,19 млрд рублей, планируется трудоустроить 190 человек, общая мощность терминала составит 2 млн тонн грузов в год. Реализацию проекта планируется завершить в 2023 году.

По информации резидента ТОР «Якутия», разработка концепции развития нового транспортно-логистического узла в поселке Нижний Бестях, расположенного напротив Якутска, на правом берегу реки Лены началась еще восемь лет назад. Выбор места не был случайным — именно здесь находится конечная железнодорожная станция Амуро-Якутской магистрали, стыкуются федеральные автотрассы «Лена» и «Колыма», а также автодорога республиканского значения «Амга». В тёплое время года поселок и столицу республики связывает речной транспорт, а зимой берёт начало ледовая переправа. «Строительство грузового терминала в поселке Нижний Бестях стартовало зимой 2017 года, — рассказывает генеральный директор ООО „Грузовой терминал Нижний Бестях“ Василий Бренёв.

Основоположником проекта является Ленское объединенное речное пароходство (ЛОРП). Работы по возведению первой очереди объектов терминала продлились полтора года. В процессе строительства применялись самые современные технологии и спецоборудование, аналогичные тем, что использовались при возведении Крымского моста. На сегодняшний день выстроена причальная набережная протяженностью 100 метров. Кроме этого, в рамках проекта предусмотрено строительство ещё 200 метров набережной вниз по течению реки. Установлены два крана грузоподъемностью по 32 тонны каждый и уже ведутся пуско-наладочные работы».

Когда к причальной набережной подведут железнодорожную ветку, это позволит проводить прямую перевалку контейнеров, техники, а также сыпучих материалов.

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Руководитель терминала отмечает, что это снизит транспортные издержки как для северного завоза, так и для остальных отправителей и получателей грузов, поскольку исчезнет необходимость в автомобильных перевозках с железной дороги до причала с дальнейшей погрузкой на речные суда.

Для сравнения: перевозка одного контейнера станет дешевле примерно на 15%. Кроме строительства железнодорожной ветки, планируется возвести несколько площадок общей площадью 40000 кв. м. для хранения сыпучих материалов — угля, песка, гравия и щебня. К слову, именно уголь из Джебарики-Хая и Сангарского месторождений станет основным грузом, который будет следовать в обратном направлении из грузового терминала в поселке Нижний Бестях. Только на начальном этапе предусмотрена годовая квота на перевозки объемом больше 600 тыс. тонн.

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«Статус резидента ТОР „Якутия“ позволит нам ускорить процесс реализации проекта по строительству грузового терминала в Нижнем Бестяхе. Благодаря налоговым льготам и сниженным ставкам по социальным отчислениям мы рассчитываем создать больше рабочих мест, также сэкономить средства на приобретение нового оборудования и материалов для развития инфраструктуры предприятия», — добавляет Василий Бренёв.

Центром стратегических исследований Республики Саха (Якутия) ведется разработка стратегии развития транспортного узла в Нижнем Бестяхе. Грузовой терминал располагает достаточными мощностями, чтобы привлечь новых резидентов, работающих в сфере транспорта, перевозок, а также смежных отраслях. Улучшение качества логистических процессов позволит создать новые бизнес-решения для развития торговли на всей территории Якутии, а также даст угледобывающим предприятиям выход новые рынки сбыта.