В Якутии ведется строительство грузового терминала в поселке Нижний Бестях
В начале 2020 года частью территории опережающего развития «Якутия» стал крупный инвестиционный проект, который реализуется в Мегино-Кангаласском районе республики. Грузовой терминал в поселке Нижний Бестях призван облегчить проблему завоза в Заполярье жизненно важных грузов, которая стала актуальной в последние десятилетия из-за обмеления реки Лены — одной из главных транспортных артерий Якутии.
Инвестиционный портфель проекта компании «Грузовой терминал Нижний Бестях» составляет 3,19 млрд рублей, планируется трудоустроить 190 человек, общая мощность терминала составит 2 млн тонн грузов в год. Реализацию проекта планируется завершить в 2023 году.
По информации резидента ТОР «Якутия», разработка концепции развития нового транспортно-логистического узла в поселке Нижний Бестях, расположенного напротив Якутска, на правом берегу реки Лены началась еще восемь лет назад. Выбор места не был случайным — именно здесь находится конечная железнодорожная станция Амуро-Якутской магистрали, стыкуются федеральные автотрассы «Лена» и «Колыма», а также автодорога республиканского значения «Амга». В тёплое время года поселок и столицу республики связывает речной транспорт, а зимой берёт начало ледовая переправа. «Строительство грузового терминала в поселке Нижний Бестях стартовало зимой 2017 года, — рассказывает генеральный директор ООО „Грузовой терминал Нижний Бестях“ Василий Бренёв.
Основоположником проекта является Ленское объединенное речное пароходство (ЛОРП). Работы по возведению первой очереди объектов терминала продлились полтора года. В процессе строительства применялись самые современные технологии и спецоборудование, аналогичные тем, что использовались при возведении Крымского моста. На сегодняшний день выстроена причальная набережная протяженностью 100 метров. Кроме этого, в рамках проекта предусмотрено строительство ещё 200 метров набережной вниз по течению реки. Установлены два крана грузоподъемностью по 32 тонны каждый и уже ведутся пуско-наладочные работы».
Когда к причальной набережной подведут железнодорожную ветку, это позволит проводить прямую перевалку контейнеров, техники, а также сыпучих материалов.
Руководитель терминала отмечает, что это снизит транспортные издержки как для северного завоза, так и для остальных отправителей и получателей грузов, поскольку исчезнет необходимость в автомобильных перевозках с железной дороги до причала с дальнейшей погрузкой на речные суда.
Для сравнения: перевозка одного контейнера станет дешевле примерно на 15%. Кроме строительства железнодорожной ветки, планируется возвести несколько площадок общей площадью 40000 кв. м. для хранения сыпучих материалов — угля, песка, гравия и щебня. К слову, именно уголь из Джебарики-Хая и Сангарского месторождений станет основным грузом, который будет следовать в обратном направлении из грузового терминала в поселке Нижний Бестях. Только на начальном этапе предусмотрена годовая квота на перевозки объемом больше 600 тыс. тонн.
«Статус резидента ТОР „Якутия“ позволит нам ускорить процесс реализации проекта по строительству грузового терминала в Нижнем Бестяхе. Благодаря налоговым льготам и сниженным ставкам по социальным отчислениям мы рассчитываем создать больше рабочих мест, также сэкономить средства на приобретение нового оборудования и материалов для развития инфраструктуры предприятия», — добавляет Василий Бренёв.
Центром стратегических исследований Республики Саха (Якутия) ведется разработка стратегии развития транспортного узла в Нижнем Бестяхе. Грузовой терминал располагает достаточными мощностями, чтобы привлечь новых резидентов, работающих в сфере транспорта, перевозок, а также смежных отраслях. Улучшение качества логистических процессов позволит создать новые бизнес-решения для развития торговли на всей территории Якутии, а также даст угледобывающим предприятиям выход новые рынки сбыта.
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