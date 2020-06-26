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Технопарк «Импульс» — российский завод по производству навесного оборудования для спецтехники: мини-погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков, полноповоротных экскаваторов. Предприятие из Московской области выпускает оборудование для строительства, дорожных и коммунальных работ, горной добычи, лесных хозяйств.

Каждый год предприятие представляет новинки отрасли, улучшает потребительские свойства своей продукции. В данном обзоре мы расскажем о флагманских продуктах завода и их эксплуатационных свойствах, благодаря которым данные решения успешно зарекомендовали себя на российском рынке.

Гидромолот

Флагманом завода является гидромолот — незаменимый инструмент в строительстве и горном деле, в производстве которого используются все современные виды механической и термической обработки.

Завод предлагает гидромолот Impulse с лучшей ценой на рынке и сниженной стоимостью владения. Оборудование имеет гарантию 24 месяца без ограничений по моточасам и техническую поддержку на всей территории России.

Гидромолот «Импульс» — заслуживший признание продукт от ведущих специалистов отрасли, он стал закономерным результатом многолетних научно-технических разработок завода. В частности, в гидромолоте отсутствуют стяжные шпильки ударного блока, что исключает появление задиров на бойке и цилиндре. Втулка рабочего инструмента цельная, обеспечивает увеличенный ресурс — на 30%. А смена расходных материалов можно выполнить быстро без прессов и съемников.

На базе известных моделей Impulse заводом была разработана новая линейка — «Гидромолоты Импульс Классик». Основное отличие от одноклассников — уменьшенная сила прижатия рабочего инструмента для начала работы. Так, при доступной цене поршневые гидромолоты Impulse Classic практически приблизились к классу мембранных. Для эксплуатирующих организаций это выливается в существенный прирост производительности — до 25-30%.

Все модели в базовой комплектации оснащены защитой от холостого удара. В комплексе с уже традиционным отсутствием стяжных болтов это значительно продлевает срок службы оборудования. Среди достоинств новой линейки стоит также отметить гарантированную защиту бойка от коррозии до первого пуска гидромолота в работу (даже при длительном хранении на открытом воздухе) и модернизированную технологию каталитического азотирования, которая продлевает срок службы бойковой пары в 2,5 раза.

Таким образом, повышенная производительность вкупе с длительным ресурсом позволят владельцу гидромолота Impulse Classic получать большую отдачу с каждого вложенного рубля.

Но гидромолот не работает сам по себе, ему всегда нужен хороший рабочий инструмент. Здесь Технопарк «Импульс» также предлагает решение высокого уровня. Пики Impulse имеют отличные показатели износостойкости, ударной вязкости и гомогенную кристаллическую структуру стали. А разработанная специалистами технология термической обработки гарантирует повышенную стойкость пики при температуре от −50 до +50°С.

Возможности завода позволяют иметь на складе рабочий инструмент на большинство ходовых моделей гидромолотов. При этом инженеры могут изготовить пику любой длины и конфигурации по вашему эскизу всего за 3 дня.

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Дорожная фреза

Знаковый продукт завода — дорожные фрезы. Все чаще на торговых и тендерных площадках предпочтение отдается российским решениям для ямочного ремонта, среди которых своими эксплуатационными свойствами выгодно выделяются фрезы Impulse.

Система самонивелирования в конструкции фрезы обеспечивает постоянство глубины фрезерования, а также позволяет легко позиционировать оборудование независимо от положения стрелы и перепадов дорожного полотна.

Механизм бокового смещения барабана максимально расширяет зону работы. Возможность фрезерования асфальта даже в прибордюрной зоне — важный бонус, недоступный для фрез, монтируемых на трактор.

Механическая регулировка глубины обеспечивает одинаковый горизонт фрезерования при любом количестве проходов. В отличие от дешевых фрез, при работе которыми используются строительные талрепы и другие механизмы, система Impulse зарекомендовала себя надежной при эксплуатации и прошла ресурсные испытания на стройплощадках страны.

Все эти преимущества, а также тот факт, что фреза Impulse может монтироваться на все мини-погрузчики со стандартным и повышенным потоком, определяют выбор российских потребителей.

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Гидровращатель

Навесные гидробуры — востребованное оборудование каждого сезона строительных и земляных работ. В этом сегменте завод Технопарк «Импульс» предлагает по-настоящему «народное» решение — гидровращатели Impulse D с самой выгодной (это действительно так) ценой на рынке. Оборудование собрано из австралийских узлов и моторов, в том числе произведенных на заводе Eaton. Гидробуры оснащены высококачественными гидромоторами Eaton 2K bell и 6К bell, имеют предохранительные клапаны в базовой комплектации тяжелых моделей и устанавливаются на КМУ. Наряду с доступностью вращатели Impulse могут похвастаться гарантией, увеличенной до 36 месяцев.

Рабочий инструмент гидровращателей — буровой шнек — представлен заводом в большом ассортименте: на выбор клиентов любые диаметры от 150 до 1500 мм, разная длина удлинителей, шнековых секций, решения с наплавкой для каменистых и скальных грунтов. Производство шнеков автоматизировано, включая роботизированный процесс приварки хабов к трубе, что позволяет специалистам завода гарантировать стабильно высокое качество продукта.

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Ковш

Ковш — это основной рабочий орган экскаватора или погрузчика. От того, из каких материалов и с применением каких технологий он изготовлен, зависит производительность техники. Изготовление ковшей для экскаваторов занимает важную часть производственного процесса Технопарка «Импульс».

Процесс изготовления ковша начинается с этапа проектирования. Инженеры-конструкторы уделяют пристальное внимание не только кинематике ковша в связке с рукоятью экскаватора, но и моделированию эксплуатационных нагрузок — так называемому прочностному расчету. Опытные конструкторы проектируют ковш с максимально высокой заполняемостью грунтом. А надежность оборудования обеспечивают, в том числе, сварочные материалы ESAB и двойная дробеструйная обработка.

Шведская сталь Hardox, которую завод использует при производстве ковшей, обладает наилучшим балансом твёрдости и ударной вязкости. Она имеет более длительный ресурс, чем любые импортные аналоги, и значительно более высокую стойкость к ударным нагрузкам при минусовых температурах, что особенно актуально для российских условий эксплуатации.

На общеземельные и усиленные ковши Impulse завод предоставляет увеличенную гарантию 24 месяца, на скальные модели — 12 месяцев.

Для быстрой смены ковша на любой другой вид навесного оборудования завод предлагает клиентам современное высокотехнологичное решение — квик-каплер (быстросъемный механизм, БСМ). В линейке завода представлены механические и гидравлические быстросъемы. «Квик-капплеры» ускоряют рабочий процесс в несколько раз, что особенно важно при работе с тяжелой спецтехникой, где смена навесного оборудования является трудоемким процессом. Быстросъемные механизмы также эффективны в экстремальных погодных условиях, когда замену навески осложняют низкие температуры, что делает это оборудование оптимально подходящим для использования в нашей стране.

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Вибропогружатели

Вибропогружатели — это востребованное оборудование для установки свай, которое отличается низким уровнем шума, высокой эффективностью и сниженной стоимостью владения. Технопарк «Импульс» производит широкий ассортимент вибропогружателей для любой спецтехники: гидравлические вибропогружатели для экскаватора и электрические — для крана. Оборудование не уступает по качеству западным аналогам, но при этом стоимость инвестиций на приобретение и эксплуатацию существенно ниже.

Отдельно стоит отметить наклонно-поворотную модель — «Вибропогружаетль Импульс ВП350Р. Механизм гидравлической ротации на 360° усилен механизмом поворота захвата на 90°, а значит, можно легче и быстрее манипулировать захваченным элементом для погружения, а также поднимать его прямо с земли. Это существенно ускоряет рабочий процесс!

Основная задача при работе вибропогружателем — грамотное позиционирование погружаемого элемента. Для того чтобы свайное погружение осуществлялось эффективно, важно использовать правильный зажим, или наголовник. Технопарк «Импульс» предлагает три вида зажимов для вибропогружателей: стандартный шпунтовый, трубный, двойной трубный зажимы.

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Планы на будущее

Несмотря на широкий ассортимент решений, завод не останавливается в развитии и ставит перед собой амбициозные цели. Одна из них — это создание самого лучшего в мире гидромолота. Поскольку технология производства данного оборудования не менялась на протяжении десятков лет, в планах компании ─ вывести на международный рынок революционный гидромолот российского производства Impulse Evolution. Работа над проектом идет в настоящее время.

Для тех, кто стоял у истоков компании, и тех, кто продолжает работать на предприятии сегодня, важно, чтобы бренд Impulse ассоциировался с безотказной работой и высоким качеством обслуживания клиентов. Но главное — это российская прописка оборудования, возрождение инженерных традиций страны и повышение производственного статуса России на мировом рынке.