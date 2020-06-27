В Амурской области началось строительство моста через Зею

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Госконтракт на строительство заключен с «УСК «Мост», ранее занимавшейся возведением соединяющего Россию и Китай моста через Амур.

По проекту строительство моста завершат за 42 месяца, подрядчик планирует выполнить работы за 30 месяцев, открыть движение планируется в конце 2022 года.

На стройке задействуют 3 тысячи специалистов — это вдвое больше, чем на строительстве международного моста через реку Амур. Мощности будут наращиваться постепенно, жители Амурской области составят половину задействованных строителей, из других регионов будут привлекаться узкопрофильные специалисты.

Сейчас подрядчику необходимо развить максимально широкий фронт и приступить к сооружению всех конструктивов практически одновременно. «На сегодня это левый берег, мы идём в сторону русла реки Зея для мостостроения и в противоположную сторону для создания строительных городков, площадок, а также для начала сооружения семикилометровых дорожных подходов», — приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора АО «УСК «МОСТ» Эдуарда Давыдова.

Это будет второй мост через Зею, его планируется построить примерно в километре от существующего.

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